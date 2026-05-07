El vestuario del Real Madrid vive uno de sus momentos más ardientes de la temporada. Una nueva pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, esta vez con consecuencias físicas para el uruguayo, ha sacudido Valdebebas y ha obligado al club a abrir un expediente disciplinario.

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El periodista Edu Aguirre, en El Chiringuito, dio detalles del incidente ocurrido este jueves durante y después del entrenamiento. Según el periodísta, el altercado tiene su origen en el entrenamiento, más exactamente en un partido o ejercicio.

Valverde hizo una entrada muy dura —dándole al balón— sobre Tchouaméni. El francés, molesto por la intensidad, reaccionó reprochándole la acción, en el contexto de un roce previo del día anterior.

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La situación no se calmó en el campo. Un grupo de jugadores, entre los que estaban ambos futbolistas, entró primero al vestuario. Allí, según el relato de Edu Aguirre, el conflicto escaló: “Se zarandean, Fede cae y se pega en la frente con una mesa”. El impacto fue tan fuerte que los compañeros que llegaron después se encontraron con una escena preocupante.

“Los jugadores se encuentran a Fede en el suelo con una brecha en la cabeza, sangrando y semiinconsciente”, aseguró Aguirre. El periodista añadió que el golpe provocó lagunas de memoria en Valverde: “Hay cosas de las que Valverde no se acuerda”.

Acá, lo contado por Edu Aguirre:

🚨 EXCLUSIVA de @eduaguirre7 sobre la PELEA TCHOUAMÉNI-VALVERDE. 🗣️ “Los jugadores se encuentran a Fede en el suelo, SANGRANDO y SEMIINCONSCIENTE”. 👀 “Se zarandean, FEDE CAE y SE PEGA EN LA FRENTE con UNA MESA”. pic.twitter.com/vh2aA7E6hk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2026

Inmediatamente después, Valverde fue atendido en el centro médico de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde le suturaron la brecha. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Sanitas La Moraleja para hacerle un TAC y descartar complicaciones mayores. Álvaro Arbeloa, entrenador del equipo, acompañó al jugador uruguayo durante el proceso.

Edu Aguirre también aclaró un detalle sobre la presencia de otras estrellas: “Cuando se produce la pelea, Mbappé no está”. Sin embargo, la imagen del delantero francés saliendo de Valdebebas entre risas, horas después del incidente, generó comentarios en el programa.

Acá, la salida de Mbappé:

🚨 IMAGEN @elchiringuitotv 🚨 🤣 MBAPPÉ ABANDONA VALDEBEBAS ‘PARTIÉNDOSE de RISA’. 🇫🇷 El francés ha completado hoy parte del entrenamiento con el grupo. pic.twitter.com/nVcMLKiX1d — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2026

El club no ha permanecido pasivo, pues abrió un expediente informativo que derivará en uno sanción. Se esperan multas y posibles ausencias en partidos clave, como el próximo Clásico ante el Barcelona en el Camp Nou.

Desde la institución blanca, por ahora, no ha habido un comunicado oficial detallado, manteniendo la habitual discreción en asuntos internos. Sin embargo, la rápida actuación médica y la apertura del expediente indican que el club toma el asunto con seriedad para evitar que la situación escale aún más.

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