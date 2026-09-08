Por: El Espectador

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Diego Espinosa recorre las calles de Pereira convertidas en escenarios de desolación tras el terremoto del 10 de agosto. Allí, entre los escombros y el polvo que se alza con cada paso, experimenta el contraste entre las ruinas actuales y la vitalidad de una ciudad que, hasta hace poco, era testigo de filmaciones dedicadas a exaltar su espíritu. Según el relato compartido, Diego y su equipo habían documentado, en esos lugares ahora destruidos, la gran capacidad de resistencia y solidaridad de Pereira. Hoy, la ciudad se levanta de nuevo bajo el “recio empuje de sus titanes”, una metáfora que define tanto el carácter de sus habitantes como la visión que él desea capturar en su reciente obra cinematográfica titulada Un lugar de libertad, cuyo estreno está previsto para el 17 de septiembre.

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La conversación con Diego Espinosa transcurre en una tradicional cafetería del barrio Cuba, conocido por ser uno de los espacios más emblemáticos de Pereira. Espinosa, con una experiencia de más de 25 años en la dirección cinematográfica, proyecta una mirada profunda característica de quienes buscan respuestas a las preguntas más complejas sobre la sociedad. De acuerdo con la información, su trabajo es también una forma de desafiar la creencia popular de que “nadie es profeta en su tierra”, esforzándose en retratar su ciudad desde sus propias raíces y aportando una visión personal, fundada en la observación y el compromiso.

En este regreso, Espinosa presenta el inicio de una trilogía dedicada a reflexionar sobre ciudad y alma urbana. La primera entrega, Un lugar de libertad, desarrolla siete relatos que entrelazan personajes y ambientes para reconstruir la historia de Pereira desde ópticas diversas. El objetivo es brindar una obra de notable calidad que, al proyectarse en la ciudad, permita a los espectadores reconocerse en el otro, fomentando así una conexión más profunda con el entorno y con quienes comparten este espacio urbano. Esta apuesta cinematográfica busca, entonces, no solo narrar la tragedia reciente sino, sobre todo, resaltar la capacidad de reconstrucción y reconocimiento mutuo como bases de la identidad pereirana.

¿Cuándo se estrena la película ‘Un lugar de libertad’ sobre Pereira?

La película Un lugar de libertad, dirigida por Diego Espinosa, tiene programado su estreno para el 17 de septiembre. La obra llegará a Pereira como la primera parte de una trilogía destinada a explorar la historia, la identidad y la resiliencia urbana de la ciudad a través de relatos diversos y personajes emblemáticos.

¿De qué trata la trilogía de Diego Espinosa sobre ciudad y alma urbana?

Esta trilogía, inaugurada con Un lugar de libertad, está concebida para reflexionar sobre la vida urbana y la esencia de las ciudades a partir de historias entrelazadas. En su primera entrega, la narrativa se centra en siete relatos que muestran la diversidad de voces, escenarios y experiencias de Pereira, construyendo un homenaje cinematográfico a la capacidad de solidaridad y reconstrucción de sus habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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