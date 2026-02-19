En medio de los rumores que circularon en redes sociales sobre la presencia de Shakira y Beéle en Barranquilla durante los días del Carnaval, el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, confirmó con un video publicado en sus cuentas oficiales que ambos artistas se encuentran actualmente en la capital del Atlántico.

El mandatario compartió un corto clip en el que aparece conversando con la cantante barranquillera Shakira, en un encuentro que rápidamente se hizo viral y que sirvió como prueba del paso de la artista por ‘La Arenosa’ en plena celebración del Carnaval de Barranquilla.

Durante el diálogo, Char le preguntó a la intérprete cómo había visto la ciudad en medio de las festividades:

Char: “¿Cómo viste tu Barranquilla?”

Shakira: “Uy, está divina.”

Char: “Nos trajiste la suerte otra vez. Ganó Junior hoy.”

Shakira: “¿Sí?”

Char: “Acaba de ganar hace dos minutos.”

Shakira: “Ay qué maravilla.”

Acá, el video en cuestión:

.@shakira y @Beele_01 en la casa, esta es su casa. 🙌🏼 Gracias por mostrarle al mundo que Barranquilla está a otro nivel. pic.twitter.com/8NdwRqAoIp — Alejandro Char (@AlejandroChar) February 19, 2026

En el mismo material audiovisual publicado por el alcalde, también se evidenció la presencia del cantante barranquillero Beéle, quien tuvo un breve intercambio con el mandatario local.

Según se observa en el clip, el artista aprovechó el momento para entregarle tres gorras a Char, algunas de ellas similares a las que ha utilizado durante sus presentaciones musicales recientes.

La coincidencia de ambos artistas en Barranquilla durante los mismos días no pasó desapercibida para los seguidores en redes sociales, especialmente porque desde días atrás circulaban versiones sobre su presencia en la ciudad.

¿Por qué están Shakira y Beéle en Barranquilla?

Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre una presentación conjunta en el marco del Carnaval de Barranquilla, la presencia de ambos cantantes estaría relacionada con compromisos profesionales en la ciudad.

En los últimos días se conoció que Shakira se encontraría en Barranquilla participando en la grabación de un nuevo proyecto musical junto a Beéle, el cual tendría como inspiración elementos culturales propios del Carnaval.

La producción audiovisual se estaría desarrollando en distintos sectores emblemáticos de la ciudad, en medio de la temporada festiva, lo que explicaría la presencia simultánea de ambos artistas en territorio barranquillero durante estas fechas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beéle (@beele)

Hasta ahora, ni Shakira ni Beéle han confirmado públicamente detalles sobre el proyecto en el que estarían trabajando; sin embargo, el video compartido por el alcalde Alejandro Char confirmó que tanto la cantante como el intérprete urbano se encuentran en Barranquilla en medio de las celebraciones del Carnaval, lo que ha aumentado la expectativa entre sus seguidores sobre un eventual lanzamiento conjunto.

