Shakira sorprendió a todos sus seguidores al dirigirse a ellos en chino. La cantante colombiana aprovechó la celebración del Año Nuevo Chino, que este 2026 corresponde al Año del Caballo de Fuego, para enviar un saludo especial a sus fans asiáticos.

El mensaje fue compartido este miércoles 17 de febrero a través de su cuenta oficial de TikTok, causando asombro y admiración entre sus seguidores.

En el video, la intérprete de ‘Acróstico’ y ‘Antología’ se mostró frente a la cámara, vestida de rojo y con su característica cabellera dorada, un guiño al símbolo del Caballo de Fuego en la cultura china.

¿Qué dijo Shakira en chino?

Con una gran sonrisa y naturalidad, Shakira pronunció en mandarín:

“¡Hola, China! ¡Feliz Año Nuevo Chino para todos!”. Además, la artista, de 49 años, dejó entrever que pronto podría visitar el continente asiático como parte de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran world tour‘. “¡Nos vemos pronto! ¡Los quiero, besos!”, añadió, mostrando su entusiasmo por conectar con sus seguidores en diferentes regiones del mundo.

El saludo no pasó desapercibido entre los fans, quienes llenaron de elogios las redes sociales de la artista, al quedar boquibiertos con su talento.

Comentarios como “Shakira es la mejor cantante del mundo”, “mi madre políglota” y “Shakira no solo es la reina de la música, sino del idioma” reflejan la admiración por su talento y versatilidad. Esta acción también evidencia su esfuerzo por acercarse a su audiencia global, adaptándose a diferentes idiomas y culturas.

¿Cuántos idiomas habla Shakira?

Cabe destacar que Shakira domina varios idiomas con fluidez: inglés, catalán, portugués, francés, italiano, árabe y ahora chino. Esta habilidad no solo sorprende por su alcance artístico, sino que también refuerza su reputación como una de las artistas más inteligentes del planeta.

Según un reporte de la revista Hola!, en 2021 se publicó que la cantante posee un coeficiente Intelectual de 140, lo que la sitúa dentro del grupo de mujeres con mayor inteligencia a nivel mundial.

Shakira cerró con éxito en El Salvador

Además del saludo en chino, la cantante también compartió momentos de cierre de su gira en El Salvador, una despedida emotiva para su público centroamericano. La artista logró reunir un total de 143.979 asistentes durante su paso por la región, generando además un significativo impacto económico.

La combinación de su presencia escénica, talento vocal y carisma personal ha consolidado la gira como un fenómeno internacional, mientras Shakira sigue explorando nuevos territorios y reforzando su conexión con audiencias de todo el mundo.

Entre su música, su manejo de idiomas y su capacidad para innovar en redes sociales, Shakira mantiene vigente su influencia global y demuestra que su carrera continúa en ascenso.

La cantante colombiana no solo celebra su arte y trayectoria, sino que también muestra cómo el talento, la inteligencia y la estrategia pueden unirse para conquistar al mundo entero, un saludo en chino a la vez.

