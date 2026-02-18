La relación entre Ómar Murillo, conocido popularmente como ‘Bola 8’, y Koral Costa, también llamada en redes sociales ‘Koral la diva’, ha sido durante años una de las más visibles y comentadas del entretenimiento colombiano.

Su historia, marcada por la complicidad, los negocios en común y una exposición constante en plataformas digitales, despertó el interés de miles de seguidores que veían en ellos una pareja sólida y poco convencional.

En días recientes, fue la propia Koral quien confirmó lo que muchos se preguntaban: sí existe una separación entre ambos. Sin embargo, dejó claro que no se trata de una ruptura atravesada por conflictos, traiciones o falta de amor.

La creadora de contenido hizo la aclaración durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, un espacio que suele usar para hablar con franqueza sobre su vida personal.

Ante la pregunta directa de un usuario sobre si estaba separada de Ómar Murillo, respondió con honestidad, explicando que, aunque ya no están juntos como pareja, el cariño y el respeto permanecen intactos.

‘Bola 8’ (Ómar Murillo) se refirió a la separación de Koral Costa

Paralelamente, Ómar Murillo se refirió al tema en una entrevista concedida al programa ‘Buen día Colombia’, donde habló desde Madrid, España, ciudad en la que actualmente estudia y desarrolla nuevos proyectos actorales.

Allí, el humorista se mostró profundamente conmovido al hablar de Koral y no dudó en describirla como “el amor de su vida”. En sus palabras, aseguró que no existe otra mujer como ella y que, aunque la vida continúa y ambos están enfocados en sus propias responsabilidades, el vínculo emocional sigue siendo muy fuerte.

Murillo reconoció que la distancia, los compromisos laborales y los momentos personales han influido en esta etapa de sus vidas.

“Eso duele, pero la vida es así y pasan cosas”, expresó, dejando claro que el cariño permanece. También señaló que, a pesar de la separación, continúan unidos por compromisos empresariales y propiedades que construyeron juntos.

Incluso afirmó que, si en algún momento se diera una reconciliación, sería algo maravilloso, pues el amor sigue ahí. “Yo la amo, le deseo lo mejor y aquí estoy para ella”, dijo, enfatizando que no se pueden frenar los sueños de nadie.

Por su parte, Koral Costa reaccionó con emoción a las declaraciones del actor y pidió a sus seguidores no malinterpretar la situación. Aseguró que Ómar sigue siendo su amigo, su socio y su mejor apoyo en este momento de su vida. Lo describió también como el amor de su vida, destacando que personas como él “no nacen dos veces”.

Además, compartió un detalle que evidenció el tipo de relación que mantienen: recordó que, en un momento difícil de su situación económica, Ómar la apoyó sin dudar, llevándole mercado a su casa y asegurándose de que no les faltara nada.

Así, aunque ya no caminan juntos como pareja sentimental, la historia entre Ómar Murillo y Koral Costa demuestra que el amor puede transformarse sin desaparecer, dando paso a una relación basada en el respeto, la gratitud y un afecto que, según ambos, sigue siendo infinito.

