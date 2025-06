Ómar Murillo, actor y exintegrante de ‘La casa de los famosos’, lanzó un contundente mensaje a través de sus redes sociales en el que criticó con dureza a ciertas figuras públicas que, según él, han perdido la humildad y olvidado que el reconocimiento se lo deben a la gente.

Su reacción fue motivada por una experiencia reciente en un evento, donde presenció cómo varios artistas se negaban a tomarse fotos con sus seguidores.

Con su estilo directo y sin filtros, Murillo expresó su molestia: “A mí me conocen por ser alegre, por estar siempre muerto de la risa y con entusiasmo, pero se me revuelven los cojones cuando veo a artistas, o peor aún, a figurantes que apenas empiezan a figurar, y ya no quieren tomarse fotos con la gente. Les piden una foto y salen con cosas como: ‘Ay no, yo no me tomo fotos’, o ‘ay, sáquenme por allá atrás porque no quiero ver gente’. ¡Coman cosas! Entonces, ¿para qué se hacen llamar artistas?”.

Para Murillo, la actitud de algunos famosos resulta no solo arrogante, sino también ofensiva para el público que los ha apoyado desde sus inicios. “Somos artistas y nos debemos a la gente. El día que usted no quiera tomarse una foto con alguien, quédese en su casa. Así de simple”, afirmó con vehemencia.

El actor relató que su indignación surgió durante un evento reciente al que asistieron participantes de ‘realities’ y celebridades. En ese contexto, presenció cómo un fan se acercó a uno de los artistas para pedirle una foto y este respondió con desdén: “Ay no, ahora no puedo”. Según Murillo, no se trata solo de negarse, sino del tono y la falta de respeto con la que algunos responden: “¿Pero qué te cuesta decirlo con calma, con respeto, sin tanta grosería?”.

El actor también aprovechó para hacer una dura comparación entre quienes apenas han comenzado su carrera artística y verdaderas estrellas internacionales: “Famosas, Karol G, Shakira o Madonna. Aquí hay algunos que apenas hacen media cosa, salen de un ‘reality’ y ya levitan, se creen superiores”.

Murillo fue enfático al recalcar que él no se considera una celebridad, sino una persona popular y agradecida con el cariño de la gente. “Yo he salido de ‘realities’, he estado en televisión, pero jamás me he creído el cuento de ser famoso. Eso de ser famoso no existe, lo que existe es ser querido por la gente. Y si la gente lo quiere a uno, lo mínimo que uno puede hacer es devolver ese cariño con respeto y una sonrisa”.

El actor finalizó su mensaje con un llamado a la humildad para todos aquellos que están en el mundo del entretenimiento: “Bájense de esa nube, que nadie es más que nadie. Aquí todos estamos en lo mismo y si estamos donde estamos, es porque la gente nos ha apoyado. Hay que tratar bien al público, porque sin ellos no somos nada”.

Las palabras de Ómar Murillo resonaron con fuerza entre sus seguidores, muchos de los cuales aplaudieron su franqueza y coincidieron en que algunos artistas deberían recordar sus raíces. Su mensaje no solo evidenció una realidad incómoda en el mundo del espectáculo, sino que también se convirtió en una lección de humildad para quienes olvidan que el éxito se construye con gratitud.

