“Como no tengo hijos, me gustaría bautizar a mi perro. Averigüé y me dijeron que eso no se podía”, manifestó Koral Costa en el inicio de su grabación, en la que se deja ver alzando a la mascota.

Y argumentó que ve al animal como su heredero y por eso insistió en preguntar: “¿Por qué no lo puedo bautizar?”.

Pero su terquedad no paró ahí, ya que involucró a en la conversación Ómar Murillo, popularmente conocido como ‘Bola Ocho’ y quien estaba junto a ella.

“Vuelvo y pregunto acá… Le dije a mi esposo que tenía el deseo de bautizarlo, ¿o no?”, apuntó. Frente a ello, el actor se sumó: “Sí, bebé, es que queremos bautizar a este niño lindo, hermoso. Es nuestro hijo perruno”.

Finalmente, la mujer pidió la opinión de sus seguidores: “¿Ustedes qué creen, es posible bautizar a mi perrito y ponerle sus 2 madrinas?”.

Ante la consulta, las respuestas no se hicieron esperar, varias de ellas pidiéndole a la pareja mejor adopte un niño.

“Adopten, hay muchos niños que necesitan un hogar; serían excelentes padres… Es un sacramento para los seres humanos… Ninguna religión bautiza animales, ahí si lo sentimos”, fueron algunos comentarios al respecto.

Acá, el video en cuestión:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Koral la diva (@koralladiva)

