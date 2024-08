Dicen por ahí que con los amigos no se deben hacer negocios y es que precisamente el dinero puede causar muchos problemas y hasta terminar cualquier tipo de relación existente.

Y fue lo que le paso a Koral, a quien le tocó hacer un video y publicarlo en redes sociales para que ‘Nando’, el supuesto amigo que le debe, le pague el dinero:

“Tengo un amigo que me bloqueó de WhatsApp, no me volvió a hablar. Le escribí y me mandó una carita sonriendo. Me bloqué y no me volvió a hablar. Por eso dicen: ‘Al amigo no le preste plata, porque se pierde la plata y se pierde el amigo’. ‘Nano’, usted sabe que yo he sido buena amiga con usted y que yo me he portado bien con usted, que cuando me ha necesitado, yo siempre estuve ahí. Uno no pierde los amigos por plata, esto va y viene, pero la verdadera amistad, perdura. Un amigo que lo bloquea a uno por 400.000 pesos. No, eso no se hace, qué decepción“, terminó de decir la mujer.

En redes sociales le aplaudieron la valentía y la manera en la que enfrentó la situación, además de darle toda la razón a sus palabras:

“Con mis amigas y amigos siempre he tenido eso muy claro. Las amo, las valoro y las respeto, pero ni presto dinero ni sirvo de fiadora”, “entonces no era tan amigo de alguna manera, Dios te lo quito del camino”, “me pasa lo mismo, pero ya aprendí la lección”, “yo de ti lo volteaba en redes por lo menos. Amigos no existen, solo contados con los dedos”.

