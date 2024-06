Koral Costa es una de las creadoras de contenido colombianas más reconocidas del momento. Su matrimonio con el actor Omar Murillo, popularmente llamado ‘Bola 8’, le ha dado relevancia en redes sociales y en las últimas semanas ha provocado controversia por hablar de un método poco convencional para, según ella, la belleza y la salud.

Y es que hace pocos días Costa compartió un video en redes sociales en el que habla de este método y de la forma en que le ha ayudado.

“Todos los días me hago mi orinoterapia. La orina fresquita, del momento. Esto es mi orina de hoy, esta es mi orinoterapia. Me ha servido para mi inmunidad, me ha servido para mi piel. Me ha ido superbien, todos los días”, dice en la grabación publicada en su cuenta de Instagram.

¿Qué es la orinoterapia?

Este es un método también llamado uroterapia, urinoterapia o shivambu. Consiste en la aplicación de la propia orina para fines medicinales y cosméticos.

Según el portal Mejor Con Salud, la orinoterapia ha sido difundida como una panacea en diferentes culturas, es decir, una práctica que cura varias enfermedades.

Esta metodología de la medicina alternativa habría sido utilizada en la antigua Roma, Grecia y Egipto para tratar varias afecciones y por eso muchos siguen defendiendo su uso. Sin embargo, no hay evidencia científica que pruebe la efectividad, pues incluso se han encontrado riesgos para la salud por esta

¿Qué pasa si tomo orina?

Los defensores de esta hábito señalan que la orina tiene 200 sustancias disueltas en ella con potencial médico, por ejemplo, el ácido úrico, que tendría una importante participación en la producción y activación del ADN celular, la modulación de la inflamación, la secreción de hormonas y el funcionamiento del sistema inmunitario.

Sin embargo, el portal Newtral aclaró con un experto que esto podría ser riesgoso, según Emilio Sánchez, jefe de Nefrología del Hospital Universitario de Cabueñes y presidente de la Sociedad Española de Nefrología (SEN) , quien agregó que tan pronto sale del organismo es un caldo de cultivo ideal para los gérmenes.

“La orina es estéril en el lugar donde se produce, en el riñón, pero una vez que sale del cuerpo, suele estar contaminada”, señala además una publicación del US National Library of Medicine.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.