La reconocida modelo y creadora de contenido Elizabeth Loaiza atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. A través de sus redes sociales, ha compartido con profunda sinceridad la angustiante situación que vive su familia: su padre se encuentra en estado crítico en una clínica de Cali, con un diagnóstico que, según los médicos, podría derivar en su fallecimiento en pocas horas.

A sus 36 años, Loaiza es más que una figura del modelaje. Representó a Colombia en Miss Mundo en 2006 y, desde entonces, ha consolidado una trayectoria que combina su imagen pública con el activismo social, especialmente en la lucha contra el uso de biopolímeros, una causa que lidera tras haber sido víctima directa de sus efectos nocivos en su salud. Sin embargo, esta vez el foco no está en su causa, sino en el dolor que la embarga al ver a su padre debatiéndose entre la vida y la muerte.

Desde el centro médico en Cali, la caleña ha recurrido a sus redes sociales para mantener informados a sus seguidores, relatando con franqueza los duros momentos que atraviesa su familia. A través de historias en Instagram, ha narrado el colapso emocional que vivió al recibir el crudo diagnóstico de parte de los médicos. “Acabo de salir de la clínica. Déjenme procesar la información. Solo un milagro, con sus oraciones, puede salvar a mi papá. Me duele el alma”, escribió, visiblemente afectada.

Este mensaje causó una ola inmediata de apoyo. Cientos de seguidores le respondieron con mensajes de solidaridad, palabras de aliento y cadenas de oración.

Sin embargo, la avalancha de afecto también la desbordó emocionalmente, al punto que debió hacer una pausa para agradecer a quienes la acompañan, al tiempo que les explicó la gravedad de lo que está enfrentando. “Hoy no he podido parar de llorar, no he dormido. Gracias a ustedes por sus mensajes”, expresó entre lágrimas, dejando claro el nivel de desesperación que la embarga.

¿Qué tienen el papá de Elizabeth Loaiza?

El diagnóstico, tal como ella misma lo explicó, es desolador. Los médicos detectaron un hematoma severo en la cabeza de su padre, el cual está presionando su cerebro. Aunque no se ha declarado muerte cerebral, los especialistas le indicaron que es cuestión de horas para que el cerebro deje de funcionar, y con ello, el corazón también.

“Mi papá tiene un hematoma en la cabeza que está comprometiendo su cerebro. Aunque no ha sido declarado con muerte cerebral, los médicos me dijeron que en cualquier momento su cerebro podría dejar de funcionar y, al hacerlo, también se detendría su corazón. Me advirtieron que le quedan tres o cuatro horas de vida… que de hoy no pasa”, relató la modelo con profunda angustia.

A pesar de la crudeza del pronóstico, Elizabeth se aferra a la fe y no pierde la esperanza. Ha expresado públicamente su confianza en Dios y ha pedido a sus seguidores que no cesen en las oraciones. “Es una noticia muy dura, pero yo creo en Dios”, afirmó, con convicción, en una de sus publicaciones.

En medio del dolor, la modelo ha optado por no quedarse de brazos cruzados. Decidida a agotar todas las posibilidades para salvar a su padre, hizo un llamado público al doctor Fernando Hakim, uno de los neurocirujanos más prestigiosos del país, conocido por haber operado al político Miguel Uribe y al padre de la cantante Shakira. “Hay opciones, siempre hay opciones”, manifestó, visiblemente esperanzada en que el experto pueda intervenir y brindar una oportunidad de vida a su progenitor.

La historia de Elizabeth Loaiza ha conmovido a miles de personas en Colombia y más allá. Su valentía al mostrar su vulnerabilidad en redes sociales ha despertado una ola de solidaridad que sigue creciendo. Mientras tanto, ella sigue firme, luchando contra el reloj, aferrada a su fe y al amor por su padre, con la esperanza de que un milagro médico todavía sea posible.

