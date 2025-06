‘Yo me llamo‘ es uno de los programas más populares de la televisión colombiana, con diez exitosas temporadas en su haber. A lo largo de los años, ha dejado en la memoria de los televidentes a varios imitadores que han logrado destacarse por su talento, carisma y parecido con los artistas originales.

Uno de los casos más recordados es el de Andrea Correa, la imitadora chilena que en la temporada 2023 encarnó a Shakira y que recientemente se volvió viral en redes sociales tras protagonizar un curioso episodio en Barcelona, España.

En el clip, grabado en un centro comercial de Barcelona, se ve a Correa acompañada por un equipo de seguridad que simula ser parte del ‘staff’ de la verdadera Shakira. La escena fue organizada junto al creador de contenido Jordi Tortosicrack, y tenía como objetivo probar cuán convincente podía resultar su imitación fuera del contexto del programa.

El resultado fue impresionante: cientos de personas se aglomeraron para intentar tomarle una foto o conseguir un autógrafo, creyendo que realmente estaban frente a la intérprete de éxitos como ‘TQG’, ‘Monotonía’ o ‘Waka Waka’. La situación causó un auténtico caos en el lugar, donde algunos fans gritaban su nombre, intentaban acercarse y sacaban sus teléfonos para registrar el momento.

En medio de la conmoción, Andrea Correa incluso aprovechó para hacer algunas compras, entre ellas una camiseta del F.C. Barcelona, el equipo en el que jugó Gerard Piqué, expareja de la verdadera Shakira. Este detalle no pasó desapercibido en redes sociales, donde varios internautas comentaron con humor el nivel de detalle con el que se preparó la imitadora para el montaje.

Su imitación fue tan exitosa que muchos usuarios comenzaron a compartir el video bajo titulares como “la Shakira falsa que engañó a medio Barcelona” o “Shakira de ‘Yo me llamo’ causa histeria en España”. Algunos incluso aseguraron que el parecido era tan impactante que no los habría sorprendido si en realidad se hubiera tratado de la barranquillera.

Este episodio no solo evidencia el nivel de profesionalismo y dedicación de Andrea Correa, sino también el poder de las redes sociales para amplificar el alcance de los artistas que pasan por ‘realities’ como ‘Yo me llamo’. A pesar de no haber ganado el concurso, Correa continúa capitalizando su talento y carisma, ganándose el cariño del público dentro y fuera de Colombia.

Sin duda, esta “Shakira chilena” seguirá dando de qué hablar, demostrando que el éxito no siempre se mide por el trofeo, sino por el impacto que se logra más allá del escenario.

¿Quién es Andrea Correa, imitadora de Shakira en ‘Yo me llamo’?

Correa, quien no logró quedarse con el primer lugar del concurso ‘Yo me llamo’ 2023 —título que fue otorgado a Juan Parra, imitador de Carín León— fue durante toda la competencia una de las grandes favoritas del jurado compuesto por César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno. Aunque no ganó, su actuación fue tan convincente que muchos televidentes la consideran una de las mejores imitadoras de Shakira en la historia del programa.

Lejos de desmotivarse por no haber alcanzado la victoria, Andrea Correa aprovechó la visibilidad que le brindó su paso por ‘Yo me llamo‘ para potenciar su carrera artística y reforzar su personaje en redes sociales. Con más de 160.000 seguidores en Instagram, ha seguido imitando a la cantante barranquillera en distintos escenarios, y fue precisamente a través de esa plataforma que compartió un video que se volvió viral en cuestión de horas.

