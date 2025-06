La noche del viernes 13 de junio, el esperado concierto de Shakira en San Antonio, Texas, correspondiente a su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ fue aplazado debido a problemas en la infraestructura del escenario.

La reconocida cantante barranquillera comunicó la noticia a través de sus redes sociales, lamentando profundamente no poder compartir el recital con sus seguidores, especialmente al tratarse de un evento con aforo completamente agotado.

Por problemas técnicos relacionados con la seguridad de la estructura del escenario, la presentación se pospuso para una fecha aún por confirmar, causando gran decepción entre los miles de asistentes que ya se encontraron en el recinto, así como aquellos que aún esperaban para ingresar.

Shakira aclaró por qué cancelo su concierto en Texas, Estados Unidos

La artista expresó su pesar por este contratiempo inesperado, subrayando la importancia de proteger la integridad tanto de su equipo como del público. Shakira compartió en su pronunciamiento que la realización de cada concierto depende en gran parte de empresas externas encargadas de proporcionar la estructura necesaria para el montaje del show.

“Para presentarme en cada ciudad, dependemos de un tercero que proporcione localmente la infraestructura para sostener el escenario y el techo del que cuelga mi producción”, explicó la artista en un comunicado publicado en sus plataformas oficiales.

Según expuso, el contratista responsable advirtió sobre un problema estructural en una de las armaduras destinadas a soportar la tarima, lo que llevó a la decisión de suspender el evento a fin de evitar cualquier riesgo. Shakira también mencionó que tras un incidente anterior sucedido en Boston, exigió personalmente la participación de un nuevo equipo de ingenieros para inspeccionar y fortalecer el montaje.

Después de esta revisión adicional, la empresa encargada había asegurado que la estructura se encontrara en condiciones óptimas y seguras. Sin embargo, ante la nueva contingencia en San Antonio, se optó por la suspensión como medida preventiva.

“Me duele mucho tener que informar esta decisión. No poder actuar para ustedes esta noche me afecta profundamente a mí, ya mis seguidores en San Antonio. Estoy aquí, devastada y con el corazón roto”, manifestó la intérprete de ‘Monotonía’.

Shakira reiteró que la seguridad siempre estará en el primer lugar para ella y su equipo de trabajo, agradeciendo además el apoyo y comprensión de sus fans frente a esta situación. Por el momento, la fecha de reprogramación del concierto todavía no ha sido anunciada.

La barranquillera aclaró que los demás ‘shows’ de su gira continúan según lo planeado, reanudando sus presentaciones en Houston a partir del lunes siguiente. En sus cuentas, la cantante prometió mantener informado al público respecto a la nueva fecha y reiteró su compromiso con la calidad y seguridad de sus espectáculos.

