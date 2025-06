Andrea Correa, reconocida por su destacada participación en la edición 2023 del ‘reality’ ‘Yo me llamo’, donde interpretó a Shakira, ha ganado visibilidad tanto en Colombia como en otros países, incluido México, gracias a su talento como imitadora.

Durante el concurso, entabló una relación de amistad con Klismann Moncada, quien representó a Maluma. Sin embargo, recientemente la artista fue protagonista de una controversia mediática luego de denunciar públicamente a Moncada por presunta estafa en el programa ‘la Red’, de Caracol Televisión.

‘Yo me llamo Shakira’ acusó de estafa a ‘Yo me llamo Maluma’

Según relató Andrea Correa en su entrevista con ‘la Red’, todo comenzó cuando regresó a Colombia en marzo y retomó el contacto con Klismann Moncada. Mientras conversaban, la imitadora le comentó su interés en invertir sus ahorros, buscando alternativas para que no permanecieran inactivos.

Ante esta situación, Moncada le ofreció la posibilidad de invertir en una plataforma digital con la promesa de obtener grandes dividendos dependiendo del monto depositado.

Correa recordó que, inicialmente, estaba dispuesta a invertir 40 millones de pesos. Sin embargo, luego de analizar la situación y tener algunas dudas, redujo la cifra a 20 millones. Fue en ese momento cuando Klismann le aseguró que la inversión debía ser mayor, al menos 35 millones, si deseaba participar en el negocio. Esta exigencia encendió las alarmas de Andrea, quien empezó a desconfiar y decidió desistir de la propuesta.

Luego de dos semanas de iniciar el proceso, la imitadora solicitó la devolución de su dinero. No obstante, según su testimonio, las respuestas de Moncada se tornaron evasivas: “Él comenzó a poner excusas, diciendo que tenía problemas con su cuenta y que no podía hacer retiros ni transferencias”, le contó Andrea al programa, evidenciando que la comunicación entre ambos se volvió cada vez menos estable.

Además, añadió que nunca firmaron un contrato, dado que todo el trato se hizo bajo la confianza nacida de su relación como colegas y participantes del mismo reality.

“No, no, no, todo fue como un tema así de que estábamos teniendo como una relación, una amistad, todo muy conversado. Somos colegas, también trabajamos en lo mismo. Los dos somos conocidos por el programa. Como que confiamos en que esto va a resultar y yo dije: ‘Pues claro, qué voy a dudar de ti’”, afirmó Correa.

‘Yo me llamo Maluma’ contestó a Andrea Correa por supuesta estafa

Por su parte, Klismann Moncada ofreció su versión de los hechos, argumentando que se vio en una situación familiar complicada, pues su mamá tuvo graves problemas de salud y parte del dinero fue destinado a atender sus necesidades hospitalarias. El imitador aseguró que no se ha desentendido de la deuda con Correa y ha hecho abonos que, según él, suman aproximadamente siete millones de pesos en efectivo, además de otros pagos posteriores en sumas menores.

Declaró que lo único que pide es tiempo para poder saldar totalmente la deuda, respaldando su versión con capturas de pantalla de transferencias hechas al mánager de Andrea Correa, ya que ella no posee una cuenta bancaria en Colombia.

El caso evidenciado en medios nacionales ha causado impacto en seguidores del ‘reality’ y la opinión pública, resaltando los riesgos de hacer negocios informales, incluso cuando hay una relación de confianza profesional.

Ahora, las cosas tornaron a otro nivel, pues Klissman asegura que sí le está respondiendo, pero que, como ella está dando declaraciones erróneas, podría estar demandándola por difamación.

En redes sociales, el imitador del colombiano publicó: “Mientras mi conciencia esté tranquila y limpia, el juicio que puedan tener sobre mí no me preocupa”.

