La última edición del exitoso programa musical ‘Yo Me Llamo’ de Caracol Televisión dejó huella en los hogares colombianos, no solo por la impresionante calidad de las interpretaciones de los participantes, sino por las emociones que surgieron durante el concurso.

(Vea también: Participante de ‘Yo me llamo’ se ganó $100 millones y dijo en qué se los gastará)

Uno de los momentos más conmovedores fue, sin duda, la despedida de una de las imitadoras más destacadas: ‘Yo me llamo Gloria Trevi’. Su evolución artística, la suma considerable de dinero ganada son solo algunos de los aspectos que han hecho que su participación sea recordada con cariño y respeto.

¿Cuánta plata ganó ‘Yo me Llamo Gloria’ Trevi?

Su esfuerzo y disciplina hicieron que su paso por la competencia fuese inolvidable, ganándose el reconocimiento del jurado y de los espectadores. Fue su entrega y constante evolución las que le permitieron adjudicarse el título de mejor de la noche en tres ocasiones, sumando premios en efectivo de 38 millones de pesos.

“Estoy muy contenta, muy, muy agradecida por todo lo que viví en este maravilloso programa. A mis compañeros les digo: sigan dando todo de sí mismos”, dijo Gloria Trevi en su emotiva despedida del programa, según registró Caracol Televisión.

Las lágrimas y los sentimientos a flor de piel, hicieron de su salida uno de los episodios más recordados del programa. Después de su eliminación, este 26 de junio de 2025, la imitadora de Gloria Trevi dejó una huella imborrable en la audiencia.

Gloria Trevi, de “Yo Me Llamo”, inició un noviazgo dentro del ‘reality’

Las conexiones personales y las historias detrás de cada episodio componen un relato atractivo, lleno de emoción y suspenso, que capta la atención y el cariño de los espectadores, haciendo de cada despedida un evento trascendental.

En este sentido, esta artista inició una relación dentro del ‘reality’ con uno de sus compañeros. Luego de varias interacciones, brotó el amor entre ella y ‘Yo me llamo Luis Alfonso’, quien le dedicó unas bonitas palabras en su despedida.

“Los sueños no se acaban aquí. Algunos se preguntarán por qué no estoy llorando y es porque no estoy triste, estoy feliz de haber llegado hasta este punto contigo. Despedirte es lo mejor que me ha pasado en la vida”, fueron las palabras de su novio.

‘Yo Me Llamo’ continúa deleitando a los colombianos con sus nuevas emisiones, ofreciendo nuevas experiencias y talentos por descubrir. Mientras tanto, las emociones vividas en cada gala pueden ser revividas a través de las diferentes plataformas digitales del canal, manteniendo así vivo el recuerdo de personajes tan emblemáticos como Gloria Trevi.

