Ese espacio matutino es uno de los más vistos de la mañana en Colombia, y sus presentadores se han convertido en la compañía para millones de personas a diario, por lo que les ha tomado cariño a esas figuras que encuentran cercanas en sus pantallas.

Esa cercanía, justamente, hizo que muchos de ellos quedaran ingratamente sorprendidos por la muerte de la presentadora Alejandra Gómez, quien hacía parte del grupo de periodistas del programa ‘Mañana Express’.

En el matutino, Yener Bedoya y sus compañeros de ‘set’ le dieron una triste despedida al aire, en una nota en la que resaltaron el trabajo que hizo Gómez durante el tiempo que hizo parte del ‘show’, en el que reportó desde cerca diversas historias de vida de colombianos del común y que eran ejemplo de superación.

Gómez, de 43 años, fue despedida con fragmentos de sus presentaciones en el programa y con frases de sus compañeros, quienes la describieron como “una mujer sencilla, inquieta y guerrera”.

Desde ese medio no confirmaron cuál fue la causa de su muerte, pero señalaron que “su vida se apagó el 10 de agosto, el día de su cumpleaños”, añadiendo que su “sonrisa, energía y buena disposición” quedarán para siempre con ella.

