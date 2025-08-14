En las últimas horas se conoció la muerte de la periodista Alejandra Gómez, quien es recordada por su paso por Red+ Noticias y, más recientemente, por Mañana Express. Fue precisamente este último programa el que compartió la noticia de su fallecimiento.

En el programa de Canal RCN informaron que su muerte sucedió el pasado 10 de agosto, con 43 años, sin embargo, solo hasta este 14 de agosto se difundió la noticia de sus muerte.

Las circunstancias están por esclarecerse, pero las últimas publicaciones en sus redes sociales se ve aparentemente bien. De hecho, en Instagram dejaba muchos mensajes motivacionales y buscaba mostrar positivismo sin importar la situación.

En su última publicación en la cuenta de Instagram @alejagomezq, ella publicó un video haciendo lo que más le gustaba: leer. “La luz es como el agua (…) Si me pagaran por leer sería muy feliz”, escribió. El video fue publicado el 5 de agosto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Gómez (@alejagomezq)

Sin embargo, en su cuenta de Instagram también hay publicaciones de frases motivacionales que decían: “si vas a soñar, exagera”, “el tiempo de Dios es perfecto. No te rindas” y “comienza a creer que lo imposible es posible, date la oportunidad de ver que lo que deseas sucede”.

Alejandra también protagonizó comerciales con su voz y a pesar de salir en televisión, buscaba tener una vida con mucha normalidad.

El último canal al que estuvo vinculada Alejandra Gómez fue RCN. Allí estuvo en ‘El Lavadero’, programa que dieron durante varios fines de semana en 2021; luego, estuvo en ‘Mañana Express’, en el que participó hasta diciembre del 2024. Desde ese momento, no había vuelto a aparecer en televisión.

Alejandra no tenía hijos y, aparentemente, tampoco pareja. Su muerte se dio el día de su cumpleaños.

