Alejandra Gómez Quiñonez era una presentadora, realizadora y maestra de ceremonias que nació en Cali, Valle del Cauca. Tenía más de 15 años ejerciendo, de acuerdo con su cuenta de Linkedin, y pasó por grandes medios de comunicación, como Telepacífico, Citytv (en el que participó en Franja Mujeres), Red Más Noticias, Claro y el Canal RCN, en el que fue reportera de ‘Mañana Expres’.

Uno de sus compañeros de este último programa fue el que dio la noticia al aire de que Gómez había fallecido el 10 de agosto de 2025, justo el día que cumplía 43 años. Y es que la presentadora vallecaucana se encargó de contarles a sus seguidores que esa era su fecha de cumpleaños a través de publicaciones, en las que festejaba su natalicio. “Agosto 10, celebrando mis 42 añitos”, escribió en su festejo de 2024.

Sobre la causa de su muerte no se saben detalles. Por lo mismo, varios de sus amigos y colegas han quedado impactados al conocer que Gómez falleció. Algunos comentarios que se leen en la última publicación de ella en Instagram son: “Me siento muy triste por tu partida amiga. Que Dios te tenga en su santísima gloria. Fortaleza para tu familia amiga”, “fue mi compañera en el programa que trabajó en RCN, hace unos meses, tampoco lo creo” y ” Dios !! Alguien que pueda explicarme qué pasó”.

Pareja de Alejandra Gómez, periodista que murió a sus 43 años

La joven vallecaucana tenía una relación amorosa con Andrés Marín Martínez, un periodista originario de Manizales, que también trabajó en Red Más Noticias y City TV. También hizo parte del equipo de Séptimo Día, de Caracol Televisión, Crónicas RCN, Cablenoticias, Canal Capital y otros medios regionales.

Al parecer, los periodistas se casaron en una ceremonia civil en mayo del 2024, después de un buen tiempo de noviazgo. Él no se ha pronunciado sobre la muerte de su pareja.

