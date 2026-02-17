La gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’ sigue consolidándose como uno de los espectáculos más comentados del año para Shakira. Luego de recorrer varios países de Norteamérica, Latinoamérica y Europa, la artista barranquillera llegó a El Salvador, donde ofreció cinco presentaciones en la capital.

Sin embargo, fue uno de esos conciertos el que terminó convirtiéndose en tendencia por un momento inesperado que sorprendió tanto a la cantante como a los asistentes.

El hecho ocurrió durante su ‘show’ en el Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González. En medio de la euforia del público, Shakira se acercó a la valla para saludar a sus seguidores más cercanos al escenario. Mientras caminaba e interpretaba una de sus canciones, su atención se desvió hacia un detalle entre la multitud: una persona sostenía dos paletas con el rostro de su expareja, Gerard Piqué.

La reacción fue inmediata. En un primer instante, su rostro reflejó sorpresa; sus ojos se abrieron levemente, como si intentara confirmar lo que estaba viendo.

Video muestra a Shakira al ver a Piqué en concierto de El Salvador

El momento fue breve, casi fugaz, pero suficiente para que quienes estaban atentos notaran el cambio en su semblante.

A pesar del impacto emocional que pudo significar encontrarse con la imagen de una etapa compleja de su vida personal en pleno espectáculo, Shakira continuó cantando y siguió con el ‘show’ sin detenerse.

No hizo comentarios al respecto ni alteró la dinámica del concierto, demostrando profesionalismo ante miles de asistentes que coreaban sus canciones.

Como suele ocurrir en eventos de esta magnitud, decenas de celulares captaron el instante exacto. En cuestión de horas, el video comenzó a circular en distintas plataformas digitales, acumulando miles de reproducciones, comentarios y reacciones. La escena escaló rápidamente entre las tendencias relacionadas con la artista, generando debate sobre el significado de su gesto.

Para algunos usuarios, la expresión evidenciaba que la figura de Piqué aún representa un punto sensible en la narrativa pública que ha rodeado la gira.

Otros, en cambio, consideraron que se trató simplemente de una reacción humana y espontánea ante una imagen inesperada en medio de la concentración que exige un espectáculo en vivo.

La viralización del video demuestra que, incluso sin pronunciar una sola palabra, cada gesto de la artista puede convertirse en noticia. En esta ocasión, bastó una expresión de sorpresa y un leve cambio en su mirada para que las redes sociales se encendieran y al parecer creer que la artista no ha superado a su ex.

