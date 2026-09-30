Alina Lozano volvió a referirse a los comentarios que algunos usuarios hacen sobre la orientación sexual de Jim Velásquez, su expareja. La actriz abordó el tema en un video publicado en sus redes sociales, luego de que durante una transmisión un seguidor insistiera con ese tipo de afirmaciones.
(Vea también: Alina Lozano fue agredida físicamente por una vendedora de arepas: “Me lanzó un objeto”)
Acompañada por Rosa, quien trabaja con ella, Lozano reaccionó al comentario y defendió a Velásquez frente a los cuestionamientos sobre su vida privada. Su respuesta fue directa: “Respete, que ya quisiera usted ser tan hombre lo ha sido Jim Velásquez”, expresó la actriz.
La intervención de Lozano no terminó allí. Durante el video, la conversación continuó alrededor de los mensajes que recibe sobre su expareja y de las afirmaciones que algunos internautas hacen sobre él. La actriz decidió responder desde su propia experiencia y cuestionar que otras personas pretendan definir públicamente un aspecto de la vida privada de Velásquez.
Rosa también reaccionó al comentario sobre Jim Velásquez
Rosa, quien ha aparecido en diferentes contenidos junto a Lozano, también intervino durante la conversación. Su respuesta tuvo un tono más humorístico y estuvo relacionada con la relación que mantuvieron la actriz y Velásquez.
La mujer hizo referencia a que fue testigo de la cercanía que existía entre ambos cuando eran pareja. Según recogieron otros medios sobre el video, Rosa respondió cuestionando que se pusiera en duda la orientación de Jim después de haber presenciado la relación que mantenía con Lozano.
Ver esta publicación en Instagram
El episodio volvió a poner en conversación la relación que tuvieron Lozano y Velásquez, quienes estuvieron casados y posteriormente confirmaron su separación. Ambos compartieron durante años buena parte de su vida en redes sociales, situación que convirtió su relación en un tema frecuente entre sus seguidores.
Por ahora, los comentarios de internautas sobre la orientación de Velásquez corresponden a especulaciones de terceros. La reacción de Lozano, en cambio, se produjo como respuesta a esos mensajes y estuvo enfocada en defender a su expareja y pedir respeto frente a los comentarios sobre su vida personal.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO