Por: EL PILON SA

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Náfer Santiago Durán Díaz, uno de los principales referentes del folclor vallenato, falleció recientemente, dejando un vacío en la comunidad musical y cultural de Colombia. El Festival de la Leyenda Vallenata, evento emblemático que celebra y preserva la tradición de este género, expresó su pesar por la partida del maestro, quien se destacó al ser coronado como el IX Rey Vallenato en 1976. La organización envió un mensaje de condolencias dirigido a Rosibel Escorcia, esposa de Durán, a sus hijos, familiares y habitantes de El Paso, Cesar, su tierra natal. “Lamentamos el fallecimiento del Rey Vallenato, Nafer Durán Díaz”, publicó el festival en sus redes sociales, haciendo eco del sentimiento de pérdida colectiva.

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La consagración de Náfer Durán en el Festival de 1976 marcó un hito: obtuvo la corona tras sobresalir en la competencia de acordeoneros gracias a la interpretación de piezas reconocidas como 'El estanquillo', 'Teresita', 'Déjala vení' y la puya 'Altos del Rosario', esta última compuesta por su hermano, Alejo Durán, quien había sido el primer Rey Vallenato en 1968. Este logro consolidó a Náfer no solo como intérprete, sino como heredero y continuador de una de las dinastías más influyentes en la música vallenata.

El reconocimiento a su trayectoria no se limitó al título rey. En 1983, el Festival de la Leyenda Vallenata lo declaró fuera de concurso, una distinción especial dirigida a quienes, por su aporte y carrera, honran y preservan la tradición del vallenato. Durante su vida, Durán se mantuvo fiel a los cuatro aires tradicionales del género y fue considerado un auténtico juglar, figura fundamental para conservar la música autóctona del Cesar y del Caribe colombiano.

La importancia de Náfer Durán también se refleja en su papel como puente entre generaciones. En sus primeros años, respaldó y acompañó a Diomedes Díaz, conocido como el ‘Cacique de La Junta’, cuando aún era un joven intérprete. Luego de su victoria en el Festival, Durán fue el primer acordeonero y mentor de Diomedes, facilitando su ingreso a la industria discográfica y contribuyendo al inicio de la carrera de quien sería una leyenda del vallenato.

El Festival de la Leyenda Vallenata enfatizó este aspecto al rendir homenaje a su figura: “Paz en la tumba del maestro quien desde su tierra El Paso, hizo más grande su dinastía y exaltó con sus notas el folclor vallenato”. De esta manera, se destaca el legado imborrable que deja Náfer Durán para la música y la identidad del pueblo vallenato.

¿Quién fue Náfer Durán y por qué es tan importante para el folclor vallenato?

Náfer Durán, nacido en El Paso, Cesar, fue un representante fundamental de la música vallenata, coronado como Rey Vallenato en 1976. Su importancia radica en su legado como intérprete, compositor y mentor, además de pertenecer a una de las dinastías más influyentes del género. Su consagración y distinción fuera de concurso en 1983 son muestra de su papel central en el fortalecimiento y preservación del folclor vallenato, tal como destacó la organización del Festival de la Leyenda Vallenata.

¿Cuál fue la relación entre Náfer Durán y Diomedes Díaz en los inicios del vallenato?

De acuerdo con la información del Festival de la Leyenda Vallenata, Náfer Durán fue el primer acordeonero y mentor de Diomedes Díaz, el ‘Cacique de La Junta’. Su guía fue clave para que el joven cantante surgiera en los escenarios y lograra grabar su primera producción discográfica, convirtiéndose con el tiempo en una de las figuras más grandes del vallenato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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