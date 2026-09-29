Por: El Espectador

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Una carta inédita hallada en el archivo de la Casa-Museo Unamuno arroja nueva luz sobre la relación entre el escritor español Miguel de Unamuno y el británico H.G. Wells, autor emblemático de la ciencia ficción. Según información difundida este lunes por la Universidad de Salamanca, el documento, fechado el 2 de marzo de 1936 y dirigido a los hijos de Unamuno, confirma de manera definitiva que ambos intelectuales asistieron juntos al cine en Londres. La carta fue redactada en papel con membrete de la Embajada de España y en ella, Unamuno relata a su familia detalles de esa velada especial: “Aquí nos ha ido muy bien. Ya os contaré. Me llevó Wells a ver su película. El tiempo, aunque nublado, excelente”. La película aludida es ‘Things to Come’ (‘La vida futura’), basada en la obra ‘The Shape of Things to Come’ y guionizada por el propio H.G. Wells.

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Hasta el momento, solo existían dos rastros sobre el encuentro entre Unamuno y Wells: por un lado, un poema donde se distinguen alusiones a la temática de la cinta y, por otro, una crónica publicada por el corresponsal de ‘El Sol’. La aparición de esta carta constituye una prueba directa del vínculo personal y cultural entre los dos autores, en el contexto de la Europa convulsa de 1936.

Durante el proceso de documentación de la exposición ‘Que inventen ellos. Miguel de Unamuno y la ciencia’, en 2025 se encontró además una invitación manuscrita de H.G. Wells dirigida a Unamuno. En ese mensaje, el británico lo invitaba a cenar en su residencia el 28 de febrero de 1936 y luego asistir a la proyección de su película. Esa invitación se dio durante la estancia de Unamuno en Londres, adonde viajó con motivo de recibir el título de doctor ‘honoris causa’ por la Universidad de Oxford. En su carta, Unamuno también comenta sobre esa distinción: “La ceremonia de graduarme en Oxford fue muy sencilla. Es una gente encantadora; muy superior a los franceses”, según la nota de prensa de la Universidad de Salamanca.

H.G. Wells (1866-1946) es recordado como un prolífico novelista en la ciencia ficción, con obras como ‘La guerra de los mundos’ o ‘La isla del doctor Moreau’. Miguel de Unamuno (1864-1936), por su parte, fue una figura central de la generación del 98 española y rector de la Universidad de Salamanca. Este hallazgo constituye un valioso testimonio sobre la interacción entre dos de los pensadores más destacados de su época.

¿Qué revela la carta inédita de Miguel de Unamuno sobre su encuentro con H.G. Wells?

La carta inédita, localizada en el archivo de la Casa-Museo Unamuno, confirma de manera precisa que Unamuno fue invitado por H.G. Wells a cenar y a ver la película ‘Things to Come’. En su mensaje a sus hijos, el escritor español narra este momento como una experiencia positiva durante su estancia en Londres, detallando incluso las condiciones en las que ocurrió y su relación cordial con Wells.

¿Por qué es importante el hallazgo de esta carta en el contexto de la historia literaria?

El hallazgo es relevante porque hasta ahora solo existían indicios indirectos de la relación entre Unamuno y Wells. La carta proporciona evidencia documental de su encuentro y de la influencia recíproca entre dos grandes figuras literarias de Europa, lo que permite a la crítica literaria y a los historiadores comprender mejor la red de conexiones culturales en la que ambos participaron.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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