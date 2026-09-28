Por: El Espectador

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Tras la emergencia provocada por los incendios forestales en Villa de Leyva, el Festival Villa del Cine, que tuvo que aplazarse, confirmó oficialmente sus nuevas fechas. De acuerdo con los organizadores, la duodécima edición se realizará entre el 14 y el 17 de octubre, retomando así el plan original y significando un acto de solidaridad y esperanza para los habitantes de la región. El evento llevará como lema principal "Caminos del tiempo", reafirmando el compromiso de ser un espacio de encuentro y unión para la comunidad.

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Este año, la inspiración surge del calendario muisca y de las profundas raíces territoriales, según han destacado los organizadores. El propósito es propiciar un diálogo entre el cine actual y las formas ancestrales de ver el mundo, abordando cuestiones sobre la herencia cultural, la experiencia presente y el legado hacia el futuro. Julián Díaz Velosa, director del festival, indicó que esta edición adquiere un valor simbólico aún más fuerte, pues acompañará a un territorio que hace parte esencial de la historia del festival a través de la cultura y el cine. Señaló también que "el cine puede ser mucho más que una pantalla", puesto que se convierte en un espacio de memoria, conversación y construcción colectiva.

La programación de esta edición incluye una selección en competencia de 68 obras distribuidas en 14 categorías, además de 22 filmes fuera de competencia, los cuales serán proyectados en escenarios emblemáticos de Villa de Leyva como la Galería Pérez Rojas, la Casa San Pedro Campestre, la Biblioteca del Hotel Mesón de los Virreyes, el Museo Antonio Nariño, el Auditorio del Hotel Mesón de los Virreyes y el Hotel Plaza Mayor. Los directores participantes, tanto emergentes como consolidados, competirán por la estatuilla denominada Tunjo, diseñada por artesanos de Ráquira.

Díaz resaltó que la selección de filmes reúne a diferentes generaciones y contextos: desde niños y jóvenes hasta adultos mayores, y diversas comunidades, incluyendo grupos indígenas y afrodescendientes. Entre los géneros presentes están la fantasía, el drama, el documental y el terror. Se buscó que las obras transmitieran autenticidad y la “necesidad de contar”, privilegiando miradas honestas y propuestas originales en el relato cinematográfico.

Además, el festival incluirá espacios de formación, talleres, tributos, clases y charlas con directores y artistas, promoviendo el diálogo en torno a las películas y los procesos creativos. La inauguración será en la Casa San Pedro Campestre con un ritual basado en la cosmovisión muisca y la proyección del cortometraje "Amor a primera vista" de Andrés Quintero, seguida de la película "ARENAS" de John Bolívar y el estreno del videoclip "Mucho Gusto" de Cintia Obando.

¿Cuándo se realizará la edición 12 del Festival Villa del Cine en Villa de Leyva?

De acuerdo con los organizadores del festival, la duodécima edición del Festival Villa del Cine tendrá lugar del 14 al 17 de octubre, retomando su agenda tras haber sido aplazada por la emergencia de los incendios forestales en Villa de Leyva.

¿Qué premios y categorías estarán presentes en el Festival Villa del Cine 2024?

Esta edición contará con 68 obras en competencia distribuidas en 14 categorías, con directores nacionales e internacionales optando por el Tunjo, la estatuilla creada por orfebres de Ráquira. Además, habrá 22 filmes fuera de competencia y una variedad de géneros y propuestas temáticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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