Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El estadio Nemesio Camacho El Campín, uno de los escenarios icónicos de Bogotá, será la plataforma para dos de los conciertos más esperados por los fanáticos del K-pop en 2026. BTS, la reconocida banda surcoreana, se presentará los días viernes 2 y sábado 3 de octubre de ese año, atrayendo a miles de seguidores deseosos de vibrar con sus éxitos en la capital. De acuerdo con la información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la organización ha elaborado una serie de medidas y recomendaciones para asegurar el bienestar y la seguridad durante estos eventos masivos.

Sigue a PULZO en Discover

El acceso está supeditado al cumplimiento de las normas de convivencia y políticas dictadas tanto por los organizadores como por las autoridades administrativas. Quienes se rehúsen a acatar los controles establecidos, podrán ser excluidos del evento sin derecho a devolución del dinero de la entrada. Entre las restricciones para el ingreso, se encuentra la prohibición de cámaras fotográficas, videograbadoras, filmadoras, grabadoras, objetos punzocortantes, mascotas, lasers, comida, bebidas, aerosoles, bolsos grandes, botellas, latas, cobijas, anforas, armas, pirotecnia, drogas o sustancias ilícitas, y equipos profesionales de grabación (según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa).

El horario de apertura de puertas será a las 4:00 p. m., y el show comenzará a las 8:00 p. m., aunque estos horarios podrían modificarse según determinen los organizadores. Es importante recalcar que menores de entre siete y 17 años deben asistir acompañados por un adulto, cada uno con entrada individual. Además, los menores solo podrán acceder a zonas designadas para ellos y en estos espacios no se venderán bebidas alcohólicas.

La organización ha dispuesto zonas específicas para personas con movilidad reducida, quienes podrán ingresar con un acompañante que también debe portar su entrada válida. Si el acompañante no la tiene, el personal logístico y médico apoyará la permanencia y salida del asistente discapacitado, conforme a las condiciones del evento.

Frente al flujo masivo de público, TransMilenio implementará ocho rutas especiales de salida, desde las 10:00 p. m., saliendo de las estaciones Campín - UAN y Movistar Arena hacia los principales portales de la ciudad. Estas rutas operarán según la demanda y no habrá ampliación del servicio de alimentación. Para el ingreso, los asistentes dispondrán de 13 rutas troncales y 39 rutas zonales (TransMiZonal), aproximando la movilidad mediante las principales avenidas y estaciones cercanas al estadio.

¿Cuáles son las restricciones y recomendaciones para ingresar a los conciertos de BTS en el estadio El Campín?

La organización prohíbe la entrada de equipos de grabación, cámaras, objetos peligrosos, bebidas, comida y otros elementos a El Campín. Además, solo se permitirá el ingreso de menores entre siete y 17 años con acompañante adulto y entrada individual, y existen zonas habilitadas para personas con movilidad reducida y su acompañante.

¿Cómo funcionará el transporte de TransMilenio para los conciertos de BTS en Bogotá?

Según la información oficial, TransMilenio habilitará ocho rutas especiales de salida desde las estaciones Campín - UAN y Movistar Arena a partir de las 10:00 p. m. Estas rutas enlazarán con los diferentes portales de la ciudad, pero no tendrán ampliación en los horarios de alimentación. Para llegar al evento, los asistentes también contarán con múltiples rutas troncales y zonales que facilitan el acceso al estadio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.