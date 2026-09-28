Por: EL PILON SA

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Silvestre Dangond, reconocido cantante y referente del vallenato en Colombia, ha reafirmado la solidez de su relación con el también artista Peter Manjarrés al convertirse en el padrino de Pedro, el hijo menor de Manjarrés y Taty Becerra. El bautizo de Pedro reunió a familiares y amigos cercanos, y Dangond, a través de sus redes sociales, compartió la alegría y el sentido compromiso que asume con su ahijado. El mensaje publicado no pasó desapercibido para los seguidores de ambos artistas, pues Silvestre expresó: "Cuando la sanación, la confianza y el respeto se unen, todo se transforma. Ahijado Pedro, el compromiso será por siempre". Dichas palabras, acompañadas de imágenes emotivas de la celebración, dan cuenta del lazo que une actualmente a las familias de los músicos.

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La profunda cercanía que hoy comparten Dangond y Manjarrés tiene como antecedente una historia marcada por la competencia y la tensión, lo cual genera aún más interés en la evolución de su relación. De acuerdo con la información publicada, durante los primeros años de sus carreras ambos se convirtieron en figuras clave dentro de la denominada nueva ola del vallenato, una tendencia que impulsó la renovación del género. En ese contexto, los aficionados de cada artista protagonizaban discusiones e incluso debates sobre quién era el mejor representante de ese movimiento. Los propios músicos también vivieron roces públicos, intensificados por la presión de sus seguidores y por los duelos musicales característicos de la escena vallenata.

Uno de los episodios más recordados de esa rivalidad se produjo en mayo de 2009, en Ciénaga, Magdalena, durante un enfrentamiento artístico en el que Peter Manjarrés interpretó ‘La colegiala’. La reacción airada de Silvestre Dangond sobre la tarima desencadenó un intercambio de palabras que dejó en evidencia la tensión del momento. La frase "respetemos las canciones... cada quien guerrea con lo suyo", pronunciada por Dangond, y la respuesta de Manjarrés sobre el respeto y la decencia, marcaron un hito mediático en sus carreras.

A pesar de esos desencuentros pasados, el tiempo permitió que ambos artistas resolvieran sus diferencias y construyeran un vínculo más fuerte y cordial. Prueba de ello es el emotivo momento familiar que ahora los une. Además, la familia de Manjarrés ha crecido con la llegada de cuatro hijos: Valerie, fruto de una relación anterior con Karina Guzmán; Mariana y María del Carmen, nacidas con Taty Becerra en 2015 y 2018 respectivamente; y Pedro Jr., el hijo menor, nacido en octubre de 2024, quien ahora cuenta con Silvestre Dangond como padrino.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha cambiado la relación entre Silvestre Dangond y Peter Manjarrés con el paso de los años?

En sus inicios, Silvestre Dangond y Peter Manjarrés compartieron años de competencia y tensiones provocadas por la rivalidad entre sus seguidores, así como por incidentes públicos como el ocurrido en Ciénaga en 2009. Sin embargo, con el tiempo, esas diferencias fueron superadas y ahora los artistas mantienen una relación cercana que trasciende lo profesional, consolidando además un lazo familiar con el bautizo del hijo menor de Manjarrés, quien tiene a Dangond como padrino.

¿Quiénes son los hijos de Peter Manjarrés y con quién ha formado su familia?

Peter Manjarrés tiene cuatro hijos: Valerie, de una relación con Karina Guzmán; y Mariana, María del Carmen y Pedro Jr., estos últimos con su esposa Taty Becerra. El menor, Pedro Jr., nacido en octubre de 2024, es el primer varón de la pareja y cuenta con Silvestre Dangond como su padrino tras un emotivo bautizo familiar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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