Por: El Espectador

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El escritor Thélyson Orélien, quien hasta hace poco se encontraba en el centro de la atención literaria en Francia, tomó la decisión de regresar a Canadá en medio de una polémica que lo señala por el presunto uso de inteligencia artificial en la creación de su más reciente obra. Así lo confirmó una fuente cercana a su círculo profesional, que aseguró que Orélien viajó de vuelta a Canadá el pasado fin de semana.

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Con doble nacionalidad canadiense y haitiana, el autor de 38 años estaba desde comienzos de septiembre en territorio francés desarrollando una gira que incluía varias ciudades, entre ellas París, con el objetivo de promover su libro "C'était ça ou mourir". Esta novela, que relata la travesía de un migrante entre Haití y Canadá, se convirtió rápidamente en uno de los fenómenos de la temporada literaria francesa. Sin embargo, tras ser objeto de acusaciones sobre el uso de inteligencia artificial —conocida por sus siglas IA— en la escritura del texto, el libro fue retirado como candidato al prestigioso premio Goncourt, lo que marcó un giro dramático en el destino del autor.

La polémica tuvo su origen en una cuenta de la red social X llamada "Balance ton Claude", que, pese a contar con menos de 100 seguidores, publicó supuestas pruebas tras analizar pasajes del libro con el programa Pangram, especializado en la detección de contenido generado por IA. Según señalaron, "probamos varios pasajes, en distintos puntos del manuscrito, y obtuvimos casi siempre el mismo resultado: 100 por ciento IA".

Orélien, en declaraciones al diario francés Liberation, defendió su obra negando rotundamente la utilización de inteligencia artificial: "Siempre me ha encantado crear y escribir, no veo por qué usaría una máquina". Además, afirmó estar preparando junto a su editorial un dossier para demostrar la autoría genuina de la novela.

No obstante, la controversia se agravó cuando surgieron denuncias de plagio en Canadá. De acuerdo con información de la agencia RFI y el periódico La Presse de Quebec, se le acusa de haber copiado párrafos enteros de trabajos realizados hace más de una década, cuando colaboraba como periodista independiente.

Por ahora, el autor no ha respondido en profundidad a estas denuncias y sostiene que se pronunciará únicamente "cuando todo esté tranquilo". La situación ha provocado un intenso debate en el mundo de las letras francesas y también abre interrogantes globales sobre el papel de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en el ámbito editorial.

¿Por qué el libro de Thélyson Orélien fue retirado del premio Goncourt en Francia?

El libro de Thélyson Orélien fue retirado de la lista de candidatos al premio Goncourt debido a acusaciones de que fue escrito usando inteligencia artificial. Estas denuncias surgieron luego de que una cuenta en la red social X analizara el texto con la herramienta Pangram, obteniendo resultados que sugerían una supuesta autoría artificial.

¿Cuáles son las acusaciones de plagio contra Thélyson Orélien en Canadá?

En Canadá, Thélyson Orélien enfrenta acusaciones de plagio derivadas de su etapa como colaborador independiente del periódico La Presse. Según señaló la agencia RFI, se le acusa de haber copiado párrafos enteros de trabajos publicados hace más de una década, lo cual ha debilitado aún más su posición en medio de la controversia literaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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