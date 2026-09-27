Por: EL PILON SA

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Ana del Castillo, una de las voces más reconocidas en la escena vallenata, confirmó hace pocos días desde el Parque de la Provincia en Valledupar que espera su primer hijo. Esta noticia, divulgada el primero de septiembre, desató una oleada de preguntas entre sus seguidores sobre el futuro inmediato de su carrera artística. La incertidumbre giraba en torno a si la maternidad la llevaría a cambiar su ritmo de trabajo, desacelerar o incluso cancelar sus presentaciones en vivo.

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Frente a estos rumores, la propia cantante decidió aclarar las dudas en una entrevista concedida a Radio Mix Medellín, emisora que compartió el encuentro a través de sus plataformas. Ana del Castillo, conocida por su franqueza y su estilo espontáneo, despejó cualquier supuesto retiro asegurando que mantendrá intacta su agenda de conciertos y compromisos públicos.

Durante la charla con los periodistas de la emisora, la intérprete manifestó que su decisión respecto a los escenarios dependerá exclusivamente de las recomendaciones de su médico. Con una personalidad que se ha caracterizado por asumir la vida de forma poco convencional, Ana del Castillo fue enfática: "Yo voy a cantar hasta que, como dijo el médico, yo voy a cantar hasta el último día, hasta que el día se dé, ¿sí? Yo tengo pensado un artista de manera diferente, tú sabes, un poco alocada. Yo quiero romper fuente ahí en tarima". Estas palabras, citadas textualmente por la emisora, evidencian su intención de afrontar el proceso de gestación sin alejarse de sus aspiraciones profesionales, ni renunciar al vínculo con sus seguidores.

La confirmación de la artista desmiente así las versiones iniciales que planteaban un posible retiro, temporal o definitivo, de los eventos musicales. Por el contrario, Ana del Castillo reafirma su compromiso con el público que la acompaña en cada concierto, y deja claro que atravesará esta etapa de su vida sobre la tarima, salvo que existan consideraciones médicas que lo impidan. De acuerdo con lo revelado en Radio Mix Medellín, la cantautora se mantiene fiel a su esencia rebelde, administrando su carrera y su maternidad bajo sus propios términos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Ana del Castillo dejará de hacer conciertos por estar embarazada?

De acuerdo con la entrevista en Radio Mix Medellín, Ana del Castillo descartó cualquier posibilidad de pausar su agenda de conciertos debido a su embarazo. La artista aclaró que continuará cantando hasta el último día de gestación, siempre y cuando cuente con la aprobación médica correspondiente, reafirmando así su compromiso con los escenarios.

¿Cómo manejará Ana del Castillo sus presentaciones durante la gestación?

Según sus declaraciones en Radio Mix Medellín, la intérprete de vallenato planea mantener sus presentaciones habituales y solo considera detenerse si existe una recomendación específica por parte de su médico. Ana del Castillo manifestó que vivirá su embarazo sin frenar su carrera, rompiendo con las expectativas tradicionales sobre la maternidad en el mundo artístico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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