Por: El Espectador

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El festival Biarritz América Latina (BAL), celebrado en la ciudad costera del País Vasco francés, inició su edición número 35 haciendo un homenaje especial a dos figuras fundamentales de la cultura latinoamericana: el escritor cubano Leonardo Padura y el músico chileno Eduardo Carrasco, miembro fundador del grupo folklórico Quilapayún. Ambos recibirán el Abrazo de Honor, el galardón honorífico que entrega este prestigioso evento. De acuerdo con la organización, sus obras representan un vínculo profundo con la historia, la memoria y las realidades de América Latina.

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La participación de Carrasco, especialmente, busca celebrar la música comprometida de la Nueva Canción chilena, un movimiento cultural y social clave en la historia política y social de Chile. El reconocimiento se acompañará de la proyección del documental ‘Quilapayún más allá de la canción’, que explora el legado del grupo. Por su parte, Padura, cuya obra está "profundamente anclada en la historia y la sociedad de Cuba", según el BAL, será homenajeado por una carrera literaria que, entre otros temas, cuestiona la memoria, la libertad y los cambios políticos y sociales a través de personajes como Mario Conde.

En esta versión del festival, inaugurada con la película ‘Moscas’ —coproducción de México y España dirigida por Fernando Eimbcke—, la competición principal de largometrajes de ficción incluye títulos de México, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil y Chile, con propuestas de directores como Diego Luna, Jonás Cuarón y Tuca Siqueira. El desenlace será el 2 de octubre, día en el que se anunciarán los ganadores y se presentará el documental ‘El partido’, sobre el emblemático encuentro futbolístico de 1986 entre Argentina e Inglaterra.

En el marco del festival también destaca un homenaje al Festival de Cortos de Bogotá (BOGOSHORTS), reconocido por más de dos décadas de fomentar el cortometraje y la construcción de comunidad cinematográfica. BAL presentará tres programas especiales —para adultos, niños y jóvenes—, con cortometrajes que abordan desde la memoria política y la feminidad hasta la violencia urbana y el medio ambiente, seleccionados de países como Chile, Brasil, Colombia, Ecuador y México. Jaime E. Manrique, director de BOGOSHORTS, resalta que este reconocimiento evidencia el valor de crear espacios de libertad y circulación de ideas en el mundo del cine.

¿Quiénes recibirán el Abrazo de Honor en el festival Biarritz América Latina 2023?

El escritor cubano Leonardo Padura y el músico chileno Eduardo Carrasco serán homenajeados con el Abrazo de Honor en la edición número 35 del festival Biarritz América Latina, como reconocimiento a sus contribuciones literarias y musicales que han marcado la historia y la memoria de Latinoamérica, según confirmaron los organizadores del evento.

¿Por qué el festival BAL homenajea a BOGOSHORTS y cuál es su importancia en el cine latinoamericano?

El Festival de Cortos de Bogotá (BOGOSHORTS) será homenajeado en Biarritz porque ha dedicado más de veinte años a promover el cortometraje como espacio para descubrir nuevas voces y formatos en el cine latinoamericano. De acuerdo con el BAL, su trabajo ha permitido construir una comunidad sólida alrededor de este formato y abrir ventanas a obras innovadoras, convirtiéndose en un referente para el cine emergente de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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