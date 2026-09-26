Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En el marco de la vigesimosegunda edición de Artbo, la feria de arte más relevante de Bogotá, la artista Fanny Sanín recibe un homenaje que reivindica su profundo aporte al arte abstracto y geométrico de Colombia. En el tercer piso del centro de convenciones Ágora, una de las salas alberga la exposición “Fanny Sanín: deslumbrar gradualmente”, curada por José Roca, en la que se exhiben obras y estudios fundamentales de la pintora bogotana. Durante cuatro días, los visitantes han tenido la oportunidad de aproximarse a las composiciones en las que predominan el color, la simetría y la armonía, cualidades esenciales de la producción de Sanín, quien ha residido en Nueva York en las últimas décadas.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información de El Espectador, Fanny Sanín, nacida en 1938, se formó en la Universidad de Los Andes entre 1956 y 1960. Posteriormente, profundizó su educación artística en el extranjero y ha expuesto su trabajo tanto a nivel nacional como en escenarios internacionales de Estados Unidos, México, Francia y Reino Unido, entre otros. Uno de sus referentes más influyentes ha sido Wassily Kandinsky, cuyo libro “De lo espiritual en el arte” inspiró a Sanín durante toda su trayectoria, alimentando su búsqueda de lo espiritual y lo esencial dentro del arte abstracto.

La artista revela que su proceso creativo ha evolucionado con el tiempo: en los años sesenta, trabajaba con óleo de manera directa, pero posteriormente adoptó el acrílico y comenzó a desarrollar estudios preliminares en papel antes de llevarlos al lienzo. Sanín elabora su propia paleta, mezclando colores de forma espontánea para alcanzar matices únicos; este procedimiento, asegura, es central en su obra, pues color y forma están en constante diálogo.

La simetría fue incorporada en los años setenta y se convirtió en una característica distintiva de su trabajo, mientras que las vivencias internacionales influyeron profundamente en su visión artística. A pesar de sus largas estadías fuera del país, Sanín manifiesta que nunca se ha desconectado de Colombia, manteniendo lazos con amigos, exposiciones y el acontecer nacional. La artista aclara también que, a pesar de experiencias de discriminación por género y origen, en la actualidad disfruta del reconocimiento tanto en Colombia como en el exterior.

Sanín describe su espacio creativo como uno de soledad acompañada de música, especialmente de cámara, que le permite concentrarse en el diálogo entre color y forma. Subraya la importancia de acercarse al arte desde la infancia y considera que un mundo sin arte sería inconcebible para ella. La muestra en Artbo recoge décadas de busqueda artística y evoca la dimensión espiritual que, como recuerda la propia artista citando a Kandinsky, habita en cada trazo y composición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué influencias marcaron la pintura abstracta de Fanny Sanín?

Fanny Sanín destaca como influencias esenciales a los artistas abstractos colombianos Eduardo Ramírez Villamizar, Edgar Negret, Omar Rayo y Guillermo Wiedemann, cuyas exposiciones impactaron la escena artística nacional y latinoamericana, así como a sus profesores Manzur, Villegas y Roda en la Universidad de Los Andes. Además, menciona la profunda huella del libro “De lo espiritual en el arte”, de Wassily Kandinsky, en su visión y proceso creativo.

¿Cómo define Fanny Sanín su proceso de creación artística y qué papel cumple el color en su obra?

Para Sanín, el proceso creativo se basa en la combinación espontánea de colores, creando tonalidades propias mediante mezclas cuidadosas. El color, junto con la forma, es el eje central de su obra y ambos elementos están permanentemente relacionados. Con el paso del tiempo, la simetría y el uso del acrílico han potenciado este proceso, permitiéndole explorar nuevas armonías visuales en sus pinturas abstractas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.