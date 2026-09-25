Por: Noticiero 90 minutos

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El próximo sábado 26 de septiembre, Cali será escenario de un encuentro musical y solidario imprescindible para la cultura del Pacífico colombiano. Se trata de ‘Arrullo Solidario’, un concierto que tendrá lugar en Curador Club Social, en el centro histórico de la ciudad, y que contará con la participación de dos agrupaciones destacadas: Canalón de Timbiquí y Nueva Ola. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos, este evento tiene como principal propósito recaudar fondos para apoyar a los músicos que resultaron damnificados como consecuencia del reciente terremoto. Todo el dinero que se obtenga durante la jornada será donado íntegramente a los artistas afectados, en una muestra de respaldo colectivo desde la cultura.

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Canalón de Timbiquí, uno de los grupos invitados, es reconocido por su labor en la preservación de los sonidos ancestrales del Pacífico caucano. Bajo la dirección de la maestra Nidia Góngora, sus interpretaciones involucran instrumentos tradicionales como la marimba de chonta, el guasá, los cununos y los bombos, los cuales son característicos de esta región y esenciales para mantener viva su memoria sonora. Esta agrupación se ha destacado por recorrer escenarios nacionales e internacionales transmitiendo el legado de su territorio.

Junto a ellos estará Nueva Ola, propuesta musical que fusiona ritmos tradicionales y afrodiaspóricos. Su repertorio está inspirado en las historias, mitos y tradiciones del litoral Pacífico, lo que refuerza el carácter identitario y diverso del evento. Según 90 Minutos, la intención de Nueva Ola en este concierto es unir la cultura y la solidaridad en una sola voz.

El nombre ‘Arrullo Solidario’ hace referencia a las tradiciones de Timbiquí, donde los arrullos representan mucho más que cantos: simbolizan celebraciones de vida y refuerzan los vínculos comunitarios. En esta ocasión, el arrullo se convierte en una herramienta para tender una mano a quienes más lo necesitan dentro del mundo musical tras el sismo. El evento empezará a las 8:00 p. m. en la calle 12 #1-18, diagonal al Teatro Jorge Isaacs, y las boletas pueden adquirirse a través de los canales oficiales del club.

¿Qué es el ‘Arrullo Solidario’ y qué busca en Cali?

El ‘Arrullo Solidario’ es un concierto organizado en Curador Club Social en Cali, cuyo objetivo principal es recaudar fondos para ayudar a músicos afectados por el terremoto. Reúne a agrupaciones reconocidas del Pacífico colombiano y busca, mediante la música y las tradiciones, ofrecer respaldo a quienes atraviesan dificultades por la emergencia.

¿Qué importancia tienen los arrullos en la música del Pacífico colombiano?

Los arrullos son cantos tradicionales de Timbiquí y del Pacífico colombiano que celebran la vida y refuerzan la unión comunitaria. Son parte esencial del repertorio de agrupaciones como Canalón de Timbiquí y en este evento se resignifican como símbolo de apoyo y solidaridad ante la adversidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.