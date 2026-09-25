Por: Portal Bogotá

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Este viernes 25 de septiembre, el programa La Nevera Sonora, emitido por Canal Capital, centra su nueva edición en una pregunta relevante dentro del panorama musical bogotano: ¿por qué Bogotá, a pesar de ser uno de los principales escenarios de difusión del reggaetón en emisoras, discotecas y conciertos, no se considera a sí misma la capital de este género musical? De acuerdo con la programación presentada por Canal Capital, la emisión puede sintonizarse tanto en televisión digital terrestre (TDT) como mediante transmisión en vivo en su página web.

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Bajo la conducción de Andrés Salazar y Mange, el programa reunirá a un grupo de participantes entre los que se destacan artistas, periodistas, locutores y creadores de ambientes dedicados al reggaetón. Según la información difundida por la cadena, la conversación buscará desmenuzar los orígenes del reggaetón en Bogotá, analizar las características de la escena local y ahondar en los retos que enfrentan los artistas urbanos desde la ciudad capital. Entre los invitados figuran el artista Juan Palau, periodistas y locutoras como Andrea Silva y Andrea Yepes, así como los creadores de ‘Suelta como Gabete’, un espacio emblemático para el reggaetón clásico en Bogotá. Esta variedad de voces permitirá a La Nevera Sonora recorrer diferentes momentos históricos, espacios y circuitos del género, evidenciando cómo se ha cimentado una identidad reguetonera propia con públicos y escenarios locales.

Dentro de la sección La pesca del día, el programa se centrará en la figura del panameño Rubén Blades, cuyo papel en la salsa y la canción de contenido social sigue vigente. La producción País Portátil presentará nuevas versiones de temas previos, así como composiciones inéditas en formato big band. Las canciones, según lo anunciado, reflexionan sobre problemáticas como desigualdad, violencia, colonialismo y soledad, elementos recurrentes en el trabajo del artista.

Otra de las secciones, Descongelados, tendrá como protagonista a la cantante bogotana Ilona, autora de Buscando un final incluida en el disco Desde mi ventana. Dicha canción alcanzó visibilidad nacional al ser el tema principal de la serie televisiva Tu voz estéreo durante más de diez años. La trayectoria de Ilona, recogida por Canal Capital, suma nominaciones a los Grammy y premios nacionales como los Shock, además de giras en distintas ciudades del país.

Con estos contenidos, La Nevera Sonora reafirma su apuesta por abordar la música desde enfoques múltiples y relacionarla con la memoria cultural de Bogotá, abriendo espacios de reflexión y reconocimiento para los sonidos que configuran la identidad de la ciudad.

¿Por qué Bogotá no se considera la capital del reggaetón?

A pesar de la fuerte presencia del reggaetón en los escenarios, emisoras y discotecas de Bogotá, expertos y protagonistas invitados por La Nevera Sonora debaten los factores históricos y culturales que han impedido que la ciudad se asuma como epicentro indiscutible de este género. Entre los motivos expuestos, se exploran características propias de la escena local y los desafíos que enfrentan los artistas urbanos para consolidar una identidad plenamente asociada al reggaetón en la capital.

¿Qué impacto ha tenido Ilona en la música bogotana y nacional?

Ilona es una cantante y compositora bogotana cuya canción Buscando un final fue el tema principal de la serie Tu voz estéreo durante una década, lo que le permitió construir una importante carrera. Según la información de Canal Capital, su trayectoria se ha visto reforzada por una nominación a los premios Grammy, galardones nacionales como los Premios Shock y la participación en conciertos por distintas ciudades, consolidando su aporte a la música de Bogotá y Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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