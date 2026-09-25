Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá anunció la realización de jornadas de atención móvil en varias localidades de la ciudad entre el sábado 26 y el miércoles 30 de septiembre de 2026. Esta iniciativa forma parte del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el cual busca acercar los servicios públicos y facilitar a la ciudadanía el acceso a orientación y trámites relacionados con los impuestos distritales, según información oficial de la entidad.

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Durante los días mencionados, los habitantes de localidades como San Cristóbal, Usme y Suba podrán acercarse a puntos especialmente habilitados. El sábado 26 de septiembre, el servicio estará disponible en San Cristóbal desde las 9:00 a. m. Luego, el lunes 28 de septiembre, los residentes de Usme tendrán atención desde las 8:00 a. m. y en Suba a partir de las 9:00 a. m. Para el martes 29 y miércoles 30 de septiembre, nuevamente Suba será la localidad donde se prestará este servicio, con atención a las 9:00 a. m. y 10:00 a. m., de acuerdo con la programación publicada por la Secretaría Distrital de Hacienda.

En estas jornadas, las personas podrán resolver dudas sobre sus obligaciones tributarias y tendrán acceso a varios servicios. Entre ellos se encuentra la entrega de recibos de pago y estados de cuenta, orientación respecto a los impuestos distritales vigentes, información sobre los acuerdos y facilidades de pago, y asesoría para usar la Oficina Virtual. Asimismo, se podrá adelantar la generación del Registro de Información Tributaria (RIT), un documento fundamental para quienes cumplen con obligaciones fiscales en la ciudad.

La Secretaría Distrital de Hacienda recalca la importancia de que los ciudadanos consulten la programación oficial antes de desplazarse a los puntos indicados, ya que las ubicaciones y horarios específicos pueden cambiar. Estas jornadas móviles se constituyen como parte central de la estrategia de atención presencial de la entidad, cuyo objetivo es reducir barreras para que los contribuyentes accedan de manera ágil y directa a la información y los trámites tributarios indispensables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los trámites y servicios que ofrece la Secretaría Distrital de Hacienda en las jornadas móviles?

Durante las jornadas de atención móvil, la entidad ofrece la entrega de recibos de pago y estados de cuenta, orientación sobre impuestos distritales, asesoría sobre acuerdos y facilidades de pago, acompañamiento para usar la Oficina Virtual y ayuda para generar el Registro de Información Tributaria (RIT).

¿Por qué es relevante consultar la programación oficial antes de asistir a las jornadas de Hacienda en Bogotá?

Verificar la programación oficial permite a los ciudadanos conocer la dirección exacta, los horarios y condiciones de atención en cada localidad. Así se evitan desplazamientos innecesarios y se asegura que las personas reciban el servicio que requieren, según la recomendación de la Secretaría Distrital de Hacienda.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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