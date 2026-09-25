Por: Portal Bogotá

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El próximo domingo 27 de septiembre de 2026, la reconocida huerta Uaque-Maloka celebrará su tercer aniversario con una jornada de huertera abierta, dirigida tanto a las personas que han formado parte de este proceso como a quienes tienen interés en acercarse por primera vez a la actividad comunitaria alrededor de la tierra y los cultivos. De acuerdo con la programación publicada por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el evento arrancará desde las 9:00 a. m. y se extenderá por la mañana en Maloka, con acceso libre para quienes realicen la inscripción previa a través del enlace oficial.

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La propuesta es mucho más que una simple reunión: se configura como un encuentro para fortalecer los lazos comunitarios y reconocer el vínculo existente con la tierra. Las actividades planificadas integran una feria, olla comunitaria, minitalleres y presentaciones musicales, invitando a compartir experiencias, saberes y alimentos en un ambiente de aprendizaje colaborativo. La organización destaca que la jornada servirá como cierre de un mes dedicado a celebrar la historia y evolución de este espacio, consolidado como referente para el aprendizaje y el trabajo colectivo en torno a los hábitos sostenibles.

De acuerdo con la información de Maloka, quienes asistan podrán compartir conocimientos y participar tanto en talleres como en actividades varias relacionadas con la huerta. Además, durante un horario específico —de 9:00 a 10:00 a. m.—, los asistentes tendrán la opción de llevar residuos orgánicos compostables hasta el parqueadero de Maloka, con el fin de promover el reciclaje y compostaje en comunidad.

La entrada es gratuita, aunque para acceder es obligatorio un registro previo. Una vez completada la inscripción, la organización enviará información sobre los requisitos específicos en caso de que alguna actividad lo requiera. Desde Maloka, la invitación se extiende a familias y grupos diversos, haciendo énfasis en la importancia de compartir en comunidad, aprender de la naturaleza y celebrar el trabajo realizado a lo largo de tres años en la huerta Uaque-Maloka.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse para asistir a la celebración de los tres años de Uaque-Maloka?

Para participar en la jornada abierta, es necesario realizar una inscripción previa mediante el enlace oficial proporcionado por los organizadores. Tras completar el registro, Maloka enviará los requisitos y detalles pertinentes sobre las actividades programadas.

¿Qué son los residuos orgánicos compostables y cómo se pueden aportar en la jornada de Uaque-Maloka?

Los residuos orgánicos compostables son aquellos restos de origen vegetal o animal que pueden descomponerse de manera natural, permitiendo la creación de abono o compost. Las personas asistentes podrán llevar este tipo de residuos entre las 9:00 y 10:00 a. m. al parqueadero de Maloka como parte de las actividades de la jornada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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