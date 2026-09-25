Por: Portal Bogotá

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El Instituto para la Economía Social (IPES) lidera este viernes 25 de septiembre de 2026 una nueva apuesta para apoyar a los vendedores y vendedoras informales en Bogotá, con el Festival de las Flores como protagonista de una jornada que busca reactivar la economía local. De acuerdo con información divulgada por ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, la estrategia está diseñada para beneficiar especialmente a quienes comercializan flores, un sector que ha mostrado dinamismo e importancia en el tejido social y económico de la capital.

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El evento se desarrolla en el Punto Comercial de las Flores de la Calle 68, ubicado en la localidad de Chapinero. Allí, 40 comerciantes y floristas participan en el marco de la temporada de amor y amistad, coincidiendo con la tendencia de las flores amarillas. Según información del Distrito, este festival es parte de una estrategia más amplia para fomentar la compra de productos locales, lo cual contribuye directamente a la sostenibilidad de cientos de familias bogotanas que dependen de esta actividad.

En palabras de Catalina Arciniegas, directora del IPES, "en Bogotá contamos con cientos de familias que dependen de la comercialización de flores, un sector dinámico que genera ingresos estables y teje comunidad en puntos estratégicos como el de la Calle 68. Por eso, los invito a que consumamos lo local, apoyemos el talento bogotano y ayudemos a florecer a esta ciudad juntos".

La programación de la jornada incluye actividades complementarias dirigidas por seis floristas, quienes no solo comparten técnicas para el cuidado adecuado de las flores, sino que también enseñan la creación de bouquets y diversos accesorios. Así, el público participante puede conocer de primera mano el valor y la dedicación detrás de cada arreglo floral y pieza decorativa elaborada por los floristas de la capital.

Durante el festival, las personas visitantes pueden adquirir ramos desde $ 30.000 en adelante, con opciones de arreglos listos para llevar que se adaptan a diferentes posibilidades económicas, desde alternativas asequibles hasta diseños premium. El evento se complementa con muestras artísticas, música en vivo y la presencia de otros emprendimientos locales, propiciando así un ambiente festivo y fortaleciendo la economía social en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realiza el Festival de las Flores para vendedores informales en Bogotá?

El Festival de las Flores se lleva a cabo este viernes 25 de septiembre de 2026, en el Punto Comercial de las Flores de la Calle 68, en la localidad de Chapinero. El evento, liderado por el Instituto para la Economía Social (IPES), impulsa la economía de los floristas y vendedores informales en la capital, ofreciendo actividades hasta las 5:00 p.m.

¿Qué actividades y productos se encuentran en el Festival de las Flores de la Calle 68?

Durante el festival, visitantes pueden acceder a talleres impartidos por seis floristas sobre el cuidado de flores y la elaboración de bouquets y accesorios. Además, se ofrecen ramos y arreglos desde $ 30.000, junto a presentaciones artísticas y espacios de emprendimiento local, permitiendo a los asistentes disfrutar de música en vivo y propuestas diversas relacionadas con las flores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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