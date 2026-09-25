La balacera que se registró en inmediaciones del aeropuerto El Dorado de Bogotá tendría como origen una discusión entre varios taxistas por el cobro de una tarifa. Nuevos detalles de la investigación revelaron que el conductor capturado habría disparado directamente contra otro trabajador del servicio público antes de huir del lugar, según El Tiempo.

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El hombre fue identificado como Camilo Andrés Muñoz Medina, de 23 años y oriundo de Funza, Cundinamarca, quien fue detenido por la Policía Metropolitana de Bogotá en inmediaciones del centro comercial Gran Estación, en la localidad de Teusaquillo. La captura ocurrió luego de la persecución que se desató tras los disparos en la terminal aérea.

(Vea también: Aparece video del momento exacto de la balacera en El Dorado; personas en bus iban asustadas)

Según información conocida por el medio mencionado, el enfrentamiento comenzó cuando Muñoz Medina habría cobrado una tarifa considerada desproporcionada por otros taxistas. El reclamo terminó en una confrontación y, en medio de la discusión, el joven habría sacado un arma traumática.

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Una fuente cercana al caso aseguró al periódico que el conductor le disparó dos veces en los pies a otro taxista. “Llegó a cobrar una tarifa desproporcionada y los taxistas le hicieron un llamado de atención. En ese momento sacó el arma y le disparó 2 veces en los pies a otro conductor”, señaló la fuente.

En ese momento, cerca del sitio se encontraba un esquema de seguridad asignado a un general de la Policía. Los dos escoltas que estaban en la zona habrían reaccionado ante los disparos y utilizaron sus armas de dotación para responder, situación que habría llevado a Muñoz Medina a escapar del aeropuerto y posteriormente ser ubicado cerca de Gran Estación.

El informe conocido también establece que los dos escoltas dispararon en 18 ocasiones durante la reacción al ataque. Además, las autoridades atribuyen al detenido daños materiales ocasionados a varios vehículos durante el episodio y continúan recopilando elementos para determinar las responsabilidades penales que correspondan.

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