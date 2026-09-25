Más de 36 horas después de la balacera registrada en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, se conocen nuevos detalles sobre el hombre que fue capturado por las autoridades como presunto responsable de iniciar el intercambio de disparos ocurrido durante la noche del miércoles 23 de septiembre.

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El detenido fue identificado como Camilo Andrés Muñoz Medina, un joven de 23 años, oriundo de Funza, Cundinamarca, quien habría escapado del aeropuerto después de un altercado con otros conductores de taxi.

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La información fue establecida por El Tiempo que conoció detalles del procedimiento y de la investigación que adelantan las autoridades.

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El enfrentamiento se habría originado en la puerta 5 de salidas internacionales, donde se presentó una discusión entre varios conductores del servicio público.

Según una fuente cercana al caso, el altercado habría comenzado por el cobro de una tarifa que habría sido considerada excesiva por otros taxistas.

“Llegó a cobrar una tarifa desproporcionada y los taxistas le hicieron un llamado de atención”, aseguró la fuente al citado medio.

En medio de la discusión, Muñoz Medina presuntamente habría sacado un arma traumática y realizado varios disparos.

La misma fuente señaló que uno de los conductores habría resultado afectado en los pies y que, en ese momento, se encontraba en el lugar un esquema de seguridad asignado a un general de la Policía.

De acuerdo con el informe conocido, los escoltas que intervinieron en la situación pertenecerían al esquema de seguridad del general Ricardo Sánchez. Los dos uniformados habrían reaccionado al ataque y, según la información recopilada por el medio, accionaron sus armas de dotación en 18 ocasiones.

Después de la confrontación, el presunto responsable habría abandonado el lugar en un taxi, mientras las autoridades activaban un operativo para localizarlo. La Policía logró interceptarlo posteriormente cerca del centro comercial Gran Estación, en el sector de Teusaquillo.

La investigación también permitió establecer las características del vehículo en el que se movilizaba el detenido. Se trata de un taxi de placas JTR177, marca Citroën, línea C-Elysée, modelo 2021.

Las autoridades buscan establecer quién es el propietario del automotor y determinar las circunstancias en las que Muñoz Medina tenía acceso al vehículo y por qué presuntamente se encontraba armado. El detenido fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Además de su actividad como taxista, Muñoz Medina aparece relacionado con actividades comerciales de venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado.

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Según la información conocida, incluso tendría una matrícula registrada en Facatativá para desarrollar este tipo de actividades. Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no registra antecedentes judiciales.

Sin embargo, tras lo ocurrido en El Dorado, podría enfrentar un proceso por los delitos de porte ilegal de armas y daño en bien ajeno, mientras avanzan las investigaciones para determinar exactamente qué ocurrió durante la confrontación.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando pruebas, revisando los daños ocasionados y estableciendo las circunstancias en las que se produjo el intercambio de disparos en uno de los puntos de mayor circulación del aeropuerto.

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