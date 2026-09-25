Una investigación de las autoridades permitió la captura de un hombre señalado por una mujer de haberla retenido contra su voluntad durante nueve días en un inmueble de la localidad de Kennedy, en Bogotá.

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El caso salió a la luz el pasado 6 de septiembre, cuando la víctima llegó a un hospital del sur de la capital y relató a las autoridades lo que, según su denuncia, habría ocurrido durante el tiempo que permaneció privada de la libertad.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, la mujer manifestó que durante esos días habría sido sometida a diferentes formas de violencia física, sexual y psicológica.

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Según el reporte conocido por las autoridades, la mujer mantenía desde hacía aproximadamente un año una relación sentimental con el hombre señalado. Sin embargo, ambos no convivían.

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Tras conocer el relato de la víctima en el centro médico, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) comenzaron las labores investigativas en coordinación con la Fiscalía Local de la URI de Kennedy. Los investigadores adelantaron diferentes verificaciones y, de acuerdo con la Policía, lograron establecer que el hombre señalado permanecía de manera frecuente en el inmueble donde presuntamente habrían ocurrido los hechos.

Con estos elementos, la Fiscalía solicitó ante un juez de control de garantías una orden de registro y allanamiento, con el propósito de hacer efectiva una eventual captura y recopilar elementos que pudieran ser relevantes para la investigación.

La diligencia se realizó el 17 de septiembre de 2026 por investigadores de la Sijín, con apoyo de unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES). Durante el procedimiento, los uniformados hicieron efectiva la orden de captura contra el hombre señalado por la víctima. Además, en el inmueble fueron encontrados e incautados varios elementos que, según las autoridades, podrían tener interés para el proceso judicial.

Posteriormente, el detenido fue presentado ante un juez de control de garantías, quien declaró legal el procedimiento de captura.

Tras la captura, la Fiscalía General de la Nación presentó los cargos correspondientes contra el hombre.

El ente acusador le imputó los delitos de:

Secuestro simple.

Acceso carnal violento.

Lesiones personales agravadas.

Tortura.

Los delitos fueron imputados en concurso heterogéneo, de acuerdo con la información entregada por las autoridades.

La imputación de cargos constituye el inicio formal de la investigación penal y no equivale a una condena. Será la justicia la encargada de determinar, con base en las pruebas recopiladas, la responsabilidad del procesado frente a los hechos denunciados.

Ahora las autoridades deberán establecer con precisión las circunstancias en las que la mujer habría permanecido privada de la libertad durante nueve días y determinar qué ocurrió dentro del inmueble señalado.

También serán analizados los elementos encontrados durante el allanamiento y las demás pruebas recopiladas por los investigadores.

Hasta el momento, la Policía no entregó las identidades de la víctima ni del hombre capturado, ni especificó el barrio de Kennedy donde se encuentra el inmueble intervenido.

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El caso se conoció gracias a la denuncia realizada por la mujer después de llegar al hospital, lo que permitió activar la investigación y posteriormente ubicar al hombre señalado.

La Policía Metropolitana de Bogotá recordó que cualquier situación que represente un riesgo para la integridad o pueda constituir un delito puede ser reportada a través de la línea 123 o ante las autoridades competentes.

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