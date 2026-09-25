Un nuevo hecho de violencia se registró en el centro de Bogotá durante la noche del jueves 24 de septiembre. Un hombre de 28 años fue asesinado con arma de fuego mientras caminaba por calles del barrio Las Cruces, en la localidad de Santa Fe.

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Según los testimonios conocidos inicialmente, los habitantes del sector escucharon alrededor de 10 disparos y, al salir para verificar qué había ocurrido, encontraron al hombre tendido en la vía pública.

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Algunas personas intentaron auxiliarlo y solicitaron la presencia de una ambulancia. Sin embargo, cuando llegaron los organismos de atención, la víctima ya no presentaba signos vitales.

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Varias patrullas de la Policía Nacional acudieron al sitio después de recibir el reporte sobre una persona herida. El teniente coronel Nelson Perdomo, en declaraciones entregadas a CityTV, explicó que los uniformados encontraron al ciudadano sin vida y con aparentes heridas ocasionadas por un arma de fuego.

“Tras el reporte de nuestra central de radios sobre una persona herida, el cuadrante llega de inmediato al lugar de los hechos, donde, infortunadamente, halla sin signos vitales a un ciudadano aproximadamente de 28 años”, señaló el oficial.

La zona fue acordonada durante varias horas mientras investigadores adelantaban las diligencias correspondientes y se realizaba la inspección del lugar.

Un equipo de investigadores asumió las primeras labores para establecer cómo ocurrió el homicidio y determinar quiénes estarían detrás del ataque. Entre las diligencias se encuentra la revisión de cámaras de seguridad instaladas en el sector, así como la recopilación de testimonios de residentes y comerciantes que pudieran aportar información sobre lo ocurrido.

Una de las hipótesis preliminares apunta a que los responsables habrían llegado y escapado del lugar a bordo de una motocicleta, aunque este aspecto deberá ser confirmado por las autoridades a medida que avance la investigación.

“En este momento, adelantamos labores de vecindario y recolección de material probatorio para establecer las circunstancias de lo sucedido”, agregó el coronel Perdomo.

El oficial también hizo un llamado a los habitantes para que entreguen información que permita avanzar en la identificación de los responsables, a través de la línea 123 o del CAI más cercano.

El crimen vuelve a poner la atención sobre los hechos de sicariato registrados en la capital. De acuerdo con las cifras mencionadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, durante los primeros meses de 2026 se registraron 265 homicidios, de los cuales 72 corresponderían a casos de sicariato.

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Las autoridades han señalado además la presencia de organizaciones delincuenciales en diferentes sectores de la ciudad. Entre las localidades que han concentrado una parte importante de estos hechos aparecen Ciudad Bolívar, Kennedy y Santa Fe.

La Policía ha identificado alrededor de 80 estructuras delincuenciales que tendrían presencia en distintas localidades, según información entregada por el comandante de la institución.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer el homicidio ocurrido en Las Cruces, establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

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