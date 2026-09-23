En medio de los casos de violencia en Colombia, la Fiscalía General de la Nación reveló este miércoles la identidad del joven capturado el pasado 15 de septiembre tras asesinar a una mujer en Kennedy, en el sur de Bogotá.

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La víctima fue atacada con arma blanca cuando defendía a su hija de la agresión de quien era su expareja sentimental.

El señalado agresor, quien fue capturado la misma noche de los hechos, fue identificado como Sebastián Alejandro Mota Muete, a quien un juez de control de garantías le imputó los delitos de feminicidio agravado y tentativa de feminicidio.

El capturado no aceptó cargos y fue enviado a prisión, desde donde enfrentará el proceso judicial en su contra.

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Según la reconstrucción de los hechos, hecha por el ente investigador durante la audiencia de imputación de cargos, la noche de los hechos Mota Muete acudió a la vivienda de su expareja sentimental, ubicada en el barrio Las Margaritas y, sobre las 9:30 p. m., ingresó “de manera abusiva” a la residencia.

El fiscal del caso indicó que el hombre subió al segundo piso de la casa, encontró a su expareja sentimental —quien acababa de salir de tomar una ducha—, y dio inicio a un altercado verbal.

Los gritos de auxilio durante la discusión alertaron a la madre de la mujer, quien intervino en un intento por defender a su familiar.

Fue entonces cuando el agresor atacó a la progenitora con un cuchillo y le causó heridas que le provocaron la muerte al interior de la vivienda.

“La aprieta del cuello y, (la víctima) al solicitar que la defendiera su señora madre, bajan y allí es donde, con un cuchillo, ocurre la agresión (sic)”, narró el fiscal del caso.

Aunque el sujeto intentó huir por los tejados de las casas del conjunto, la intervención de las autoridades y de los vecinos del sector llevó a su captura en flagrancia.

Durante la audiencia, las autoridades revelaron que el señalado presuntamente ejerció un ciclo de violencia en contra de las dos víctimas.

Al parecer, el hombre persiguió y acechó a su expareja sentimental en su lugar de trabajo, a lo que se suman otros hechos como el presunto control de su forma de vestir o de las personas con quienes ella se relacionaba.

La Fiscalía también pudo establecer que, en una previa ocasión, Mota Muete le fracturó la nariz a su expareja en medio de una agresión.

También fue víctima de violencia la madre de la expareja de Mora Muete, quien según las autoridades “venía siendo objeto de violencia psicológica”.

El hombre, de hecho, la habría obligado a presenciar otras agresiones físicas contra su hija.

¿Cómo reportar violencia intrafamiliar en Bogotá?

Reportar la violencia intrafamiliar en Bogotá de forma oportuna permite proteger la vida y la integridad física de las víctimas.

Si la emergencia ocurre en tiempo real, marque inmediatamente la Línea Única de Emergencias 123 para solicitar acompañamiento policial inmediato.

Las mujeres expuestas a agresiones físicas o psicológicas disponen de la Línea Púrpura Distrital 018000112137 para recibir orientación jurídica y psicológica gratuita.

Adicionalmente, puede acudir de forma presencial a las Comisarías de Familia distribuidas en las veinte localidades de la capital del país.

Estas instancias brindan medidas de protección inmediatas, tramitan cese de agresiones y ofrecen auxilio profesional especializado para el núcleo familiar.

También puede acudir a las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación para instaurar la denuncia penal correspondiente.

Asimismo, los Centros de Atención Integrada a Víctimas de Violencia Intrafamiliar recepcionan casos para activar las rutas institucionales de protección integral.

Si la agresión involucra a niños, niñas o adolescentes, reporte la situación a la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Los profesionales de esta entidad estatal activarán de inmediato los protocolos de restablecimiento de derechos para salvaguardar la vida de los menores.

Usted puede interponer estas denuncias de manera confidencial, garantizando la reserva de su identidad ante los agresores durante el proceso.

Acudir tempranamente a las autoridades competentes ayuda a romper ciclos violentos e impide el escalamiento de agresiones graves en el hogar.

Utilizar estos canales de atención garantiza una respuesta institucional rápida y oportuna para proteger el bienestar de todas las familias bogotanas.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)