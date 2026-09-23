Por: Portal Bogotá

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Una operación conjunta liderada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el Grupo de Carabineros de la Policía Nacional logró el desmantelamiento de un complejo ilegal para la producción de carbón vegetal a cielo abierto en la vereda La Chacua, ubicada en la zona rural del municipio de Soacha. Durante este operativo, las autoridades capturaron en flagrancia a cinco personas cuando llevaban a cabo quemas abiertas de retal de madera, mezclada con pintura, metales y otros materiales, que eran utilizados como materia prima para la producción de carbón vegetal.

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En la inspección realizada por los equipos de la CAR y la Policía Nacional se encontraron cuatro pilas en combustión con un volumen aproximado de 68 metros cuadrados, que ya se hallaban en pleno proceso de producción. Además, se identificaron seis pilas más en etapa de armado, sumando un volumen total de 76 metros cuadrados, listas para ser empleadas en posteriores cargas de carbón vegetal.

De acuerdo con la información recabada en campo y respaldada por las capas cartográficas del sistema Geoambiental, el área afectada por estas actividades ilegales se encuentra completamente superpuesta a la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, una zona protegida por su importancia ecológica para la región. Así lo confirmó el director regional de la CAR en Soacha, César Augusto Rico Mayorga, quien precisó que la quema de materiales implica una amenaza directa a los recursos de aire, suelo, flora y el paisaje de esta reserva.

El impacto negativo de este tipo de quemas fue explicado por el mismo director regional: "El material particulado, según su tamaño, puede afectar diferentes zonas del sistema respiratorio, así como las mucosas y la piel. Estas dos últimas son afectadas por las partículas de mayor tamaño". Esto pone en riesgo tanto la salud de quienes residen en la zona como la estabilidad ecológica de la reserva.

Como parte de las acciones posteriores, la CAR remitió el informe completo de lo sucedido a la Alcaldía de Soacha, para que dentro de su competencia lleve a cabo las acciones necesarias para controlar y prevenir futuras quemas a cielo abierto en el predio Lagunita, de la misma vereda, reforzando así el compromiso de las autoridades ambientales y de seguridad para proteger los recursos naturales y la calidad del aire en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué son peligrosas las quemas abiertas para producir carbón vegetal en zonas protegidas?

Las quemas abiertas afectan negativamente el aire, el suelo, la flora y el paisaje, y en zonas protegidas como la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá el impacto es más grave porque se compromete la salud del ecosistema. Además, la emisión de material particulado puede provocar afecciones respiratorias y problemas en la piel y mucosas para la población cercana, según la CAR.

¿Qué acciones tomaron la CAR y la Policía Nacional tras desmantelar el complejo ilegal en Soacha?

Tras el operativo, la CAR envió el informe del caso a la Alcaldía de Soacha, solicitando que, dentro de sus competencias, adelante acciones para controlar y evitar actividades ilegales de quema a cielo abierto, especialmente en el predio Lagunita. Esto busca asegurar la protección ambiental y la salud pública en la zona afectada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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