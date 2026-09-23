Por: Portal Bogotá

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La intensa lucha contra la criminalidad en Bogotá sigue dando resultados concretos. En una operación conjunta entre la Alcaldía Local de San Cristóbal, la Secretaría Distrital de Seguridad, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró la desarticulación de una organización delincuencial conocida como “Los Pinto”. Esta banda, que operaba principalmente en la localidad de San Cristóbal, tenía además incidencia en otros sectores del suroriente de Bogotá como Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Santa Fe, según la información divulgada por las autoridades investigativas.

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El operativo consistió en la intervención de cuatro inmuebles ubicados en San Cristóbal, considerado uno de los puntos donde la estructura ejercía mayor influencia. De acuerdo con la investigación oficial, “Los Pinto” estaban presuntamente vinculados al acopio y comercialización de armas, al alquiler ilícito de armamento a otros grupos delictivos y a la distribución de estupefacientes. La incautación durante las diligencias incluyó diversas armas de fuego: una subametralladora Mini Uzi, una pistola Glock y dos revólveres, además de munición de diferente calibre, dispositivos que según los reportes policiales eran alquilados por la organización para la comisión de delitos en la ciudad.

Este golpe también derivó en la captura de dos personas, señaladas como miembros principales de la estructura criminal. Las autoridades destacan que este resultado fortalece el trabajo articulado que se adelanta en Bogotá para mejorar los entornos de seguridad ciudadana, enfatizando la importancia de la colaboración entre entidades territoriales y organismos judiciales. De acuerdo con lo informado por la Alcaldía Local de San Cristóbal, este tipo de acciones demuestran el compromiso permanente por la seguridad y convivencia de los habitantes de la localidad y sus alrededores.

Finalmente, la denuncia ciudadana sigue siendo incentivada como un mecanismo clave en la lucha contra el crimen. Las autoridades invitan a reportar cualquier acto contrario a la convivencia o de carácter delictivo mediante la Línea de Emergencias 123, recalcando que este paso es fundamental para avanzar en investigaciones y sanciones que permitan que Bogotá camine segura.

¿En qué sectores de Bogotá tenía presencia la banda “Los Pinto” desarticulada por las autoridades?

De acuerdo con las investigaciones oficiales comunicadas por la Alcaldía Local de San Cristóbal y la Policía Nacional, la estructura criminal “Los Pinto” tenía presencia no solo en San Cristóbal, sino también en las localidades de Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Santa Fe, todos sectores ubicados en la zona suroriental de Bogotá.

¿Por qué es importante denunciar delitos a la Línea de Emergencias 123 en Bogotá?

La denuncia ciudadana, a través de la Línea de Emergencias 123, es fundamental porque permite activar los procesos investigativos y las acciones judiciales necesarias para luchar contra las estructuras criminales. Según las autoridades distritales, este mecanismo contribuye directamente a fortalecer la seguridad y la tranquilidad colectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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