El hombre señalado de agredir violentamente a la empresaria María Quevedo, propietaria de la pastelería Rü Patisserie, en el norte de Bogotá, fue enviado a prisión luego de los avances en el proceso judicial por el ataque ocurrido el pasado 23 de julio. El caso había generado polémica debido a que, tras su captura inicial, el investigado había quedado en libertad.

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La agresión ocurrió dentro del establecimiento ubicado en Usaquén y quedó registrada por las cámaras de seguridad. Las imágenes mostraron al hombre golpeando a Quevedo en repetidas ocasiones y arrastrándola por diferentes zonas del local. La empresaria sufrió una fractura de nariz, cerca de 80 lesiones y desprendimiento parcial del cuero cabelludo.

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En un primer momento, la Fiscalía llevó el caso por los delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno, por los cuales el señalado quedó en libertad mientras continuaba vinculado a la investigación. El episodio provocó cuestionamientos de autoridades distritales y abrió la discusión sobre la posibilidad de que los hechos fueran investigados como tentativa de feminicidio.

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La nueva decisión judicial supone un cambio frente a esa primera etapa del proceso. El caso avanzó mientras la Fiscalía analizaba los videos de seguridad, las valoraciones médicas y otros elementos relacionados con la agresión, además de las circunstancias denunciadas previamente por la empresaria sobre el comportamiento del trabajador.

La captura inicial del hombre había ocurrido poco después de la agresión, gracias a la intervención de la Policía y de personas que estaban cerca del establecimiento. Ahora, con su envío a la cárcel, el proceso entra en una nueva fase mientras la Justicia determina su responsabilidad por los hechos y define las consecuencias penales que correspondan.

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