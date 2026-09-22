Por: El Espectador

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de su Sala de Reconocimiento de Verdad, realizó una histórica imputación contra cinco exmandos medios de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por crímenes de guerra relacionados con violencia sexual y de género. Estos delitos tuvieron como víctimas a niñas, mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas, en el marco del caso 05, que examina lo ocurrido en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. De acuerdo con información de El Espectador, el magistrado Raúl Eduardo Sánchez explicó que este proceso recopila 68 hechos victimizantes y constituye la primera imputación de este tipo dentro del caso 05.

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La relevancia de este llamado a rendir cuentas es notable, pues marca un precedente dentro de la justicia transicional colombiana. Según el magistrado Sánchez, hasta ahora los autos de imputación producidos en este caso han señalado a antiguos miembros de las Farc debido a su presunta participación en delicados crímenes sucedidos en esta región durante el conflicto armado. El énfasis de la JEP en visibilizar los crímenes de violencia sexual y las violencias basadas en género responde, por un lado, a la dificultad que existe para investigar estos hechos a profundidad, dadas las múltiples barreras con las que se encuentran tanto las víctimas como los investigadores.

El contexto de este auto de imputación resulta aún más significativo porque se produce en una etapa compleja para la justicia transicional, que enfrenta retos relacionados con la legitimidad y la efectividad del proceso de reconocimiento de la verdad, de acuerdo con la información entregada por El Espectador. El caso específico de las mujeres y niñas de grupos étnicos y campesinos evidencia el grave impacto diferencial del conflicto armado y la urgencia de que sus voces sean escuchadas, un aspecto que resalta el valor simbólico y judicial de este paso procesal de la JEP.

Asimismo, la investigación muestra cómo, durante el conflicto armado en el Cauca y el sur del Valle del Cauca, estos graves delitos permanecieron en la sombra debido al temor, el estigma y la revictimización, elementos que dificultan que las sobrevivientes denuncien o reciban justicia. Para algunos colectivos de víctimas, citados por El Espectador, la presentación de este auto implica el reconocimiento de las heridas abiertas y la posibilidad de avanzar hacia la verdad y la reparación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata el caso 05 de la JEP y por qué es relevante para la justicia transicional?

El caso 05 de la Jurisdicción Especial para la Paz examina los crímenes cometidos durante el conflicto armado en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Esta imputación es relevante porque representa el primer proceso del caso enfocado en violencia sexual y de género, visibilizando delitos históricamente silenciados y permitiendo que las víctimas históricas, especialmente mujeres y niñas de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, obtengan reconocimiento y verdad, como destaca El Espectador.

¿Cuál es el significado de violencia sexual y violencia basada en género en el contexto del conflicto armado?

En el contexto del conflicto armado, la violencia sexual y la violencia basada en género hacen referencia a delitos que, según la JEP, incluían todo tipo de ataques contra la integridad, dignidad y libertad de niñas y mujeres, perpetrados por actores armados. Estos crímenes van desde agresiones físicas y sexuales hasta amenazas y coacciones, y suelen estar dirigidos a grupos particularmente vulnerables, como comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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