Por: Caracol TV

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El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, anunció el inicio de un ‘plan de choque en salud’ que busca atender de manera prioritaria a más de un millón de pacientes que actualmente tienen medicamentos o procedimientos pendientes en el sistema de salud. Según lo indicado por De la Espriella al concluir un consejo de ministros en Bogotá, la primera fase de este plan se centra en la identificación de estos pacientes y en destrabar los cuellos de botella que están dificultando su atención oportuna. Esta iniciativa fue presentada por el Ministerio de Salud y Protección Social como una medida extraordinaria y temporal, diseñada para permitir el seguimiento detallado de cada caso, desde el momento en que se identifica el pendiente hasta su solución.

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De acuerdo con datos revelados, solo entre enero y julio del presente año, la Superintendencia Nacional de Salud recibió 1.220.142 reclamos, lo que equivale a un promedio de 5.755 quejas diarias. El 92% de estos reclamos correspondieron a barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud, lo que evidencia la gravedad de las dificultades actuales para los usuarios del sistema. Ante este panorama, la primera fase del ‘plan de choque’ dará prioridad a personas con patologías consideradas de riesgo vital o que podrían sufrir una pérdida irreversible de la respuesta terapéutica, tales como quienes padecen cáncer, han sido sometidos a trasplantes, viven con enfermedades huérfanas, enfermedades neurodegenerativas, diabetes o VIH. También serán priorizados pacientes con alta probabilidad de hospitalización y gestantes que requieran tratamientos esenciales para el curso del embarazo.

La cobertura contemplada abarca los 32 departamentos del país, con la meta de atender a más de 700.000 personas con medicamentos pendientes y realizar seguimiento a más de 300.000 pacientes cuyas intervenciones han sido aplazadas. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tendrán la responsabilidad de identificar y reportar todos los medicamentos y procedimientos sin resolver, así como de gestionar la atención correspondiente. Según lo señaló De la Espriella, este plan se desarrollará entre septiembre y diciembre, periodo en el que se verificará la solución a cada caso reportado.

El Gobierno fue enfático en recalcar que la medida es excepcional y transitoria. Aunque este ‘plan de choque’ marca un esfuerzo importante, la responsabilidad de garantizar de forma permanente la continuidad y oportunidad de la atención seguirá siendo obligación de las EPS, bajo la supervisión constante del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el plan de choque en salud anunciado por el Gobierno?

El plan de choque en salud anunciado por el Gobierno nacional es una estrategia temporal que prioriza la identificación y atención de pacientes con medicamentos o procedimientos pendientes, especialmente quienes enfrentan enfermedades de alto riesgo. Este plan, de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, busca coordinar con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) la solución rápida de los casos más urgentes entre septiembre y diciembre de este año, con seguimiento individual para resolver las dificultades en el acceso a la salud.

¿Qué enfermedades y tipos de pacientes tendrán prioridad en el plan de choque en salud?

De acuerdo con la información brindada por el presidente Abelardo de la Espriella, el plan priorizará a pacientes que tienen condiciones como cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, enfermedades neurodegenerativas, diabetes y VIH, así como a gestantes que requieren tratamientos esenciales y personas con alta probabilidad de hospitalización. De esta forma, el Gobierno busca que quienes presentan mayor riesgo vital o pueden sufrir pérdida irreversible en su tratamiento reciban prioridad máxima durante la ejecución de este plan.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.