Por: El Espectador

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En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el Ministerio de Exteriores de Colombia aclaró que no se ha tomado ninguna decisión sobre un eventual retiro del país de esa organización internacional. Así lo confirmó la propia cartera a El Espectador, asegurando que “a la fecha no se ha adoptado ninguna decisión respecto del retiro de Colombia”. Las declaraciones surgen justo cuando el canciller, Omar Bula, y el vicepresidente, José Manuel Restrepo, cumplen una agenda diplomática con representantes de la ONU en Nueva York, reforzando la presencia y participación del país en escenarios multilaterales.

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La permanencia de Colombia en la ONU ha estado en el centro del debate político desde la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. En ese contexto, el hoy presidente sostuvo que la organización “ha servido en Colombia para engordar una burocracia que vive de la diplomacia” y prometió que suspendería todo aquello que no proporcionara beneficios directos para el país. De acuerdo con las palabras del mandatario citadas por El Espectador, su deseo era “devolver esa plata a la gente”, dejando ver una postura crítica frente a los organismos multilaterales, incluyendo también la Organización de Estados Americanos (OEA), contra la que manifestó opiniones similares.

Pese a las controversias, el Ministerio de Exteriores también desmintió cualquier avance respecto a la denuncia del Estatuto de Roma, el tratado que vincula a Colombia con la Corte Penal Internacional (CPI). “A la fecha, no se ha impartido instrucción o directriz alguna encaminada” a tal denuncia, precisó la cancillería al mismo medio, detallando que ni siquiera se ha iniciado el trámite ni se ha notificado oficialmente a la ONU en ese sentido, como lo estipula el artículo 127 del tratado.

Este panorama se vuelve aún más relevante porque, durante la misma semana, Colombia retiró la candidatura de Carolina Olarte Bácares para convertirse en magistrada de la CPI. Esta abogada, propuesta en el gobierno anterior, contaba con experiencia diplomática y jurídica. La visita de la delegación oficial, liderada por el vicepresidente Restrepo e integrada por el canciller, el embajador ante la ONU Mauricio Gaona y la jefa de misión en Estados Unidos María Consuelo Araújo, señala que, por ahora, Colombia refuerza su rol en la escena internacional sin cambios drásticos en su pertenencia a instituciones globales.

¿Colombia va a salir de la ONU? Esto dice el Ministerio de Exteriores

El Ministerio de Exteriores le confirmó a El Espectador que hasta la fecha no existe ninguna decisión oficial sobre el retiro de Colombia de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Según la entidad, no se ha adoptado medida alguna, ni se han iniciado trámites para concretar una salida del país de este organismo multilateral.

¿Qué es el Estatuto de Roma y cuál es su importancia para Colombia?

El Estatuto de Roma es el tratado internacional que establece y regula la Corte Penal Internacional (CPI). Este instrumento permite que la CPI juzgue crímenes graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Según explicó la Cancillería a El Espectador, Colombia por ahora mantiene su adhesión y no ha efectuado ninguna denuncia o trámite para abandonar este tratado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.