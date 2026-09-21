Por: EL PILON SA

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Las familias de Valledupar ya pueden inscribir a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los colegios oficiales del municipio para el ciclo académico de 2027. La Secretaría de Educación, liderada por Samantha Zuleta, informó a través de una entrevista radial que el proceso de inscripción se extenderá hasta el próximo 31 de octubre y debe realizarse directamente en la institución educativa más cercana al lugar de residencia, no en la sede de la secretaría.

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La invitación de la funcionaria es clara: los padres y acudientes deben acercarse a los colegios ubicados en su sector, pues cada plantel atiende zonas específicas de la ciudad y allí se recibirán los documentos requeridos para efectuar la inscripción. Zuleta advirtió que esta etapa es exclusiva para inscripciones y que, una vez termine el plazo, se iniciará la formalización de matrículas únicamente para quienes presenten toda la documentación y soportes académicos necesarios.

De acuerdo con Zuleta, la matrícula oficial del calendario escolar 2027 arrancaría a partir del 1 de noviembre, justo después de cerrar las inscripciones y mientras se completa el calendario académico actual. Por eso, recomendó a las familias no dejar el procedimiento para el último momento y consultar con tiempo en los colegios oficiales correspondientes a su zona de residencia. La funcionaria subrayó que la atención está organizada para que los niños y adolescentes asistan a los establecimientos más cercanos a sus viviendas, garantizando así una mejor logística y control de cobertura educativa.

Junto al proceso de inscripciones y matrículas, la Secretaría de Educación Municipal ya avanza en la planificación de servicios complementarios fundamentales como el Programa de Alimentación Escolar, identificado por sus siglas PAE, y el transporte escolar. Según los datos suministrados por Zuleta, durante 2026 el PAE alcanza a 49.563 estudiantes y el transporte escolar beneficia a unos 2.300 alumnos mediante diferentes rutas habilitadas en la ciudad. El municipio está adelantando la contratación de estos servicios para asegurar su operación durante el año lectivo 2027.

Por último, la administración municipal se encuentra en la fase de socialización y aprobación del calendario académico 2027, proceso en el cual docentes y directivas educativas están definiendo la fecha exacta de inicio del año escolar, aunque la intención es comenzar las actividades en las primeras semanas del año.

¿Cuál es el proceso para inscribir a estudiantes nuevos en colegios oficiales de Valledupar?

El proceso consiste en que padres o acudientes de Valledupar acudan, hasta el 31 de octubre, directamente a la institución educativa oficial más cercana a su vivienda para entregar la documentación solicitada y realizar la inscripción de aspirantes al año lectivo 2027. No es necesario dirigirse a la Secretaría de Educación Municipal, pues cada colegio atiende la zona donde reside el estudiante.

¿En qué consiste el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Valledupar?

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Valledupar, el Programa de Alimentación Escolar, PAE, beneficia actualmente a 49.563 estudiantes del municipio y consiste en la entrega de alimentos diarios dentro de las instituciones educativas oficiales, con el fin de mejorar la nutrición y el acceso a la educación. El municipio ya prepara la planificación y contratación de este programa para el año 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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