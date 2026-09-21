Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La familia de Mónica Lizeth Beltrán, una menor de 13 años, confirmó una de las noticias más dolorosas que puede recibir un hogar: la joven fue asesinada tras haber sido secuestrada por integrantes de las disidencias de las Farc. El caso se desarrolló durante casi seis meses de incertidumbre, ansiedad y esperanza, hasta que el padre de Mónica, Ramón Darío Beltrán, recibió la confirmación definitiva el domingo 20 de septiembre. Según se relata, fue a través de dos llamadas telefónicas anónimas, la primera alrededor de las 5:10 de la tarde y la segunda lo ratificó en las horas siguientes.

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El secuestro de Mónica se remonta a la noche del 2 de abril de 2026, cuando hombres armados ingresaron forzosamente a su vivienda y se la llevaron sin contemplaciones. De acuerdo con la información contenida en el caso, los responsables estarían vinculados al Frente 33 de las disidencias de las Farc, estructura criminal que ha sido señalada de participar en el reclutamiento de menores y en otras actividades delictivas. Lo anterior fue confirmado por testimonios y relatos de los familiares de la víctima, quienes desde el primer momento denunciaron el hecho ante las autoridades y organizaciones de derechos humanos.

Mónica Lizeth era estudiante de séptimo grado, la quinta entre siete hermanos y contaba con una buena relación con sus compañeros. Durante el tiempo de su desaparición, el contacto entre la menor y sus seres queridos fue prácticamente inexistente. La única comunicación que se logró fue una videollamada de tres minutos, en la que Mónica pudo decirle a su padre que estaba bien. Esta breve interacción fue insuficiente para disipar la angustia de la familia, que se mantuvo aferrada a la esperanza de volver a verla con vida.

Al conocerse la noticia del fallecimiento de la adolescente, distintas organizaciones de víctimas alzaron su voz de rechazo y, además, reclamaron atención sobre la constante problemática que implica el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. En medio del dolor, la familia Beltrán enfrenta ahora una dificultad adicional, pues no tienen recursos suficientes para cubrir los gastos de las honras fúnebres. El cuerpo de la menor permanece en una funeraria mientras sus familiares apelan a la solidaridad de la comunidad para poder sepultarla dignamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y su implicación en el reclutamiento de menores?

Según lo reportado en los testimonios de los familiares de la víctima, la estructura conocida como Frente 33 de las disidencias de las Farc sería la responsable del secuestro y asesinato de Mónica Lizeth Beltrán. Este grupo ha sido identificado por su participación en actividades delictivas, incluyendo el reclutamiento de menores, una problemática denunciada por organizaciones de víctimas tras conocerse el caso.

¿Por qué la familia de Mónica Lizeth Beltrán solicita ayuda para realizar el funeral?

De acuerdo con la información disponible, la familia Beltrán enfrenta una compleja situación económica y no cuenta con los recursos necesarios para cubrir los gastos de las honras fúnebres. El cuerpo de Mónica permanece en una funeraria en espera de que sus familiares consigan el apoyo económico indispensable para organizar su sepultura y despedirla de manera digna.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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