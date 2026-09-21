Por: El Espectador

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Rusmeiri González, hermana mayor de Ana Lucía González Mendoza, enfrenta una compleja situación después de ser notificada sobre la entrega anticipada del apartamento en Mosquera donde vivía junto a Shenner José Rojas Lárez, quien ahora está siendo procesado por el crimen de la niña. El propietario solicitó la entrega del inmueble mientras la familia tramita la repatriación del cuerpo de Ana Lucía hacia Venezuela para su sepultura. De acuerdo con el abogado Daniel Solarte, que representa a la familia, Rusmeiri, de 24 años, recibió la comunicación de manera sorpresiva, lo que solo le permitió permanecer una noche adicional antes de salir del lugar. Ahora, debe buscar una nueva vivienda en medio de limitaciones económicas y el dolor causado por la tragedia, todo mientras acompaña el proceso judicial derivado de la muerte de su hermana.

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La palabra “desalojo” usada para describir lo sucedido fue proporcionada por el abogado en declaraciones a los medios. Sin embargo, con la información contenida en el reporte, no es posible precisar si se trató de una diligencia formal o del cumplimiento de una entrega pactada con el propietario. Lo cierto es que, tras la captura de Shenner José Rojas Lárez, el dueño del apartamento solicitó que Rusmeiri también abandonara la vivienda, profundizando el estado de vulnerabilidad de la familia. Solarte manifestó a los medios que la familia se encuentra “totalmente desprotegida”, subrayando la inestabilidad emocional y económica que atraviesan después del crimen y el reciente cambio de hogar.

Adicionalmente, la familia de Ana Lucía aguarda la entrega del cuerpo de la menor por parte de Medicina Legal para trasladarlo a Venezuela. Según el relato del abogado, los recursos económicos con los que cuentan son escasos, por lo que requerirían apoyo para cumplir ese objetivo. Ana Lucía, de nueve años, había llegado a Colombia tres meses antes del crimen para visitar a su hermana. La niña desapareció el 14 de septiembre en Mosquera, después de una disputa entre Rusmeiri y Rojas Lárez. El cuerpo fue hallado un día después en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar. Los registros de cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de la ruta en motocicleta desde Mosquera hasta Bogotá, según explicó la Fiscalía.

Sobre el proceso judicial, Shenner José Rojas Lárez, de 29 años, fue capturado el 16 de septiembre en Los Mártires, y posteriormente imputado por feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravados. El acusado no aceptó los cargos y permanece en prisión preventiva, lo que significa que todavía no existe una condena en su contra. La Fiscalía maneja el caso con enfoque de violencia de género y plantea que, tras el conflicto con Rusmeiri, la niña habría sido utilizada para perjudicar a su hermana mayor. Por ahora, no se han reportado otras personas vinculadas al crimen.

¿Por qué fue desalojada la hermana de Ana Lucía González Mendoza del apartamento en Mosquera?

De acuerdo con las declaraciones del abogado Daniel Solarte, el desalojo de Rusmeiri González del apartamento en Mosquera se debió a la solicitud directa del propietario, la cual se presentó luego de la captura de Shenner José Rojas Lárez por el crimen de Ana Lucía. Según la información entregada, la determinación fue comunicada inesperadamente y no está claro si se trató de un trámite formal o de un acuerdo particular, pero la consecuencia fue que la familia quedó aún más vulnerable emocional y económicamente.

¿En qué estado se encuentra el proceso judicial por la muerte de Ana Lucía González Mendoza?

El proceso judicial por la muerte de Ana Lucía González Mendoza continúa en desarrollo. Shenner José Rojas Lárez fue capturado el 16 de septiembre y actualmente permanece en prisión preventiva, después de que la Fiscalía le imputara cargos por feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravados. El acusado no aceptó los cargos y, por el momento, su responsabilidad aún debe definirse a través de un juicio judicial, ya que la prisión preventiva no equivale a una sentencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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