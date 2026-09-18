Nuevos mensajes de WhatsApp podrían aportar información a la investigación por la muerte de Ana Lucía González, la niña de 9 años cuyo cuerpo fue encontrado el 15 de septiembre en una alcantarilla del barrio JJ Rondón, en Ciudad Bolívar. El Tiempo conoció chats que la familia entregará a la Fiscalía para que sean analizados.

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De acuerdo con el diario, los mensajes fueron intercambiados entre Rusmeiri González, hermana de Ana Lucía y pareja de Shenner José Rojas Lárez, y una familiar del hombre, identificada como Nebraska. Las conversaciones fueron recopiladas entre julio y el 12 de septiembre, dos días antes de la muerte de la menor.

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Según El Tiempo, en uno de los mensajes, enviado el 27 de julio, Rusmeiri le preguntó a Nebraska: “Pero lo vas a denunciar. Yo estaba pensando en irme mañana, pero no puedo ir a la casa. Yo no quisiera que el bebé creciera sin su papá. Tengo miedo, y si mi tío se da cuenta, me van a regañar”.

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En esa misma conversación Rusmeiri agregó: “Me van a tratar de lo peor porque ante las personas yo decía que él era un gran hombre (…) Tenía que contarle a alguien que me sentía asficsiada (sic.) y aunque él menosprecie a mi familia, aunque los vea insignificantes, él sabe cómo son los Wayúu cuando se meten con uno de ellos, y más si son niños”.

De acuerdo con El Tiempo, otra familiar de Rojas le respondió: “Primero es hablar con tu hermanita e intentar que ella hable. Si no habla, darle un lápiz y una hoja que diga qué le hace él, para saber con exactitud qué le hace”.

Rusmeiri contestó: “No quiero hacerle recordar esas cosas, yo lo intenté pero no pude más porque se puso a llorar. Por eso también quería llevarla a que le revisen, pero sé que llamarían a la Policía enseguida”. Luego añadió: “Yo siento más bien que la rabia de él es porque yo no le hago caso como tal y cuando ve a la niña trata de desquitarse con ella, pero delante de mí no se lo permito”.

Según El Tiempo, los chats serán entregados a la Fiscalía para verificar su autenticidad y establecer si aportan elementos a la investigación. El medio omitió otros fragmentos por respeto a la dignidad de la menor. Rojas permanece detenido y fue imputado por feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. El dictamen de Medicina Legal está pendiente para establecer si Ana Lucía sufrió abuso sexual.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.