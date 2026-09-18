Por: El Espectador

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La noche del 17 de septiembre marcó un nuevo episodio judicial en torno al feminicidio de Ana Lucía González Mendoza, una niña de apenas nueve años cuya trágica muerte ha conmocionado a la opinión pública. Durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, la Fiscalía presentó ante el juez a Shenner José Rojas Lárez, señalado como el principal sospechoso del crimen. Inicialmente, el ente acusador anunció su intención de imputar a Rojas por homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, según declararon fuentes oficiales recogidas por El Espectador.

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No obstante, en el transcurso de la diligencia judicial, la Fiscalía modificó la calificación del primer delito bajo un enfoque de género, optando por imputar a Rojas el cargo de feminicidio agravado. Así quedó en evidencia la gravedad de los hechos y la consideración de género en la investigación del caso, aspecto destacado por la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA).

El caso se esclareció gracias al material probatorio presentado por la Fiscalía, entre el que sobresale el testimonio de la hermana de la víctima, quien la vio por última vez. Según la reconstrucción de la ruta, Rojas trasladó a la niña a un inmueble de la localidad de Fontibón y, al día siguiente, la llevó hasta el barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar. Esta nueva información resultó clave, pues existía un vacío en el recorrido registrado por cámaras de seguridad sobre cómo Ana Lucía fue llevada más de 18 kilómetros desde Fontibón hasta Ciudad Bolívar. El dictamen de Medicina Legal, citado en la audiencia, determinó que la causa de muerte fue asfixia.

En cuanto a las motivaciones, la Fiscalía planteó la hipótesis de violencia vicaria, definida por El Espectador como una de las formas más extremas de violencia de género luego del feminicidio. Consiste en infligir daño a una mujer a través de sufrimientos provocados hacia sus hijos, familiares o mascotas. En este contexto, el acto habría sido una retaliación contra la hermana de la niña, quien decidió terminar la relación sentimental con el presunto agresor.

Rojas, venezolano de 29 años, negó los hechos en la audiencia y fue cobijado con medida de aseguramiento preventiva intramural mientras avanza el proceso penal. Rusmeiri González, hermana de la menor, pidió recordar a Ana Lucía como una niña risueña y amorosa, evocando con nostalgia los instantes compartidos, como relató a El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el proceso judicial que enfrenta Shenner José Rojas Lárez por el feminicidio de Ana Lucía González Mendoza?

Rojas fue presentado ante un juez en audiencia de legalización de captura. La Fiscalía cambió el delito inicialmente imputado por homicidio agravado y decidió acusarlo de feminicidio agravado, además de delitos sexuales. Actualmente, el sospechoso fue enviado a prisión preventiva mientras se adelanta el proceso penal en su contra, tal como registró El Espectador.

¿Qué significa violencia vicaria y cómo fue interpretada por la Fiscalía en este caso?

La violencia vicaria, de acuerdo con la información presentada por la Fiscalía y citada por El Espectador, corresponde a una forma de violencia de género en la que se daña a una mujer ocasionando dolor intencionalmente a sus hijos, familiares o incluso mascotas. En el caso de Ana Lucía, la Fiscalía argumentó que fue utilizada como parte de una retaliación, lo que constituye violencia vicaria, tras la ruptura sentimental entre el presunto responsable y la hermana de la víctima.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.