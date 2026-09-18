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Colombia sorprendió al comunicar su retiro de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition), una plataforma internacional conformada por 43 países que promueve la protección y el reconocimiento de los derechos de la población LGBTIQ+. Esta decisión, dada a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores el jueves 17 de septiembre, fue dirigida de manera oficial tanto al Comité Ejecutivo de la coalición como al Gobierno de España, nación que compartía con Colombia la presidencia rotatoria para el período 2025-2027.

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La salida del país fue formalizada a través de una comunicación diplomática emitida por el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional. El documento, fechado en Bogotá, anunció de manera sencilla pero contundente que “ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy”. De acuerdo con la naturaleza de esta instancia, la participación de Colombia implicaba un rol activo en la definición de políticas y defensa de los derechos LGBTIQ+ en el escenario internacional, así como una copresidencia compartida junto a España, lo que le otorgaba una posición de liderazgo regional y global.

No obstante, la Cancillería no especificó las razones que motivaron esta determinación ni los posibles cambios en la política exterior que se derivarán a raíz de este retiro. Tampoco se hizo mención sobre cómo se abordarán, desde ahora, los temas de derechos humanos que se discutían en este espacio. Pese a la decisión, el Gobierno dejó expresa su gratitud hacia el trabajo conjunto realizado junto a Madrid, valorando el acompañamiento de representantes de la sociedad civil de ambos países durante su copresidencia.

El anuncio ha suscitado preocupaciones en voces clave del sector, como la de Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo y copresidente civil del mecanismo, quien calificó el retiro como una medida desafortunada y de impacto negativo para la imagen internacional de Colombia. Para Castañeda, la decisión afecta el liderazgo en derechos humanos que había asumido el país tras hacerse cargo de la presidencia de la coalición en una reunión celebrada en Berlín en 2024. Además, subrayó la relevancia del momento, debido a que la rotación de la presidencia estaba contemplada hasta febrero, sugiriendo que podría haberse esperado al final del periodo.

La organización Caribe Afirmativo llamó a la vigilancia de la comunidad internacional y reiteró que los derechos LGBTIQ+ no deben ser negociados, insistiendo en que la igualdad dentro de la democracia colombiana no puede retroceder ni perderse de manera silenciosa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Colombia decidió retirarse de la Coalición por la Igualdad de Derechos?

En la comunicación oficial emitida por la Cancillería, Colombia no expuso las razones detrás del retiro ni detalló los cambios que se aplicarán a la política exterior en materia de derechos LGBTIQ+. El documento simplemente informó la decisión, sin ampliar sobre los motivos que llevaron al país a dejar este espacio internacional.

¿Qué impacto tiene el retiro de Colombia de la Equal Rights Coalition en los derechos LGBTIQ+?

Según Caribe Afirmativo, el retiro de Colombia de este organismo significa perder un escenario de liderazgo y debilita la interlocución internacional del país en derechos humanos. La organización advierte que la decisión afecta negativamente el avance y la protección de los derechos LGBTIQ+, además de dar señales preocupantes sobre la dirección de la política de igualdad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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